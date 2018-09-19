Глава крупнейшего в Дании коммерческого банка уходит в отставку

Это вызвано скандалом в связи с расследованием о возможном отмывании денег из России эстонским отделением банка.

Главный исполнительный директор Danske Bank заявил: он несёт ответственность за всё, что происходило в финансовой организации. Томас Борген признался, что решение об отставке принял некоторое время назад. Но откладывал поскольку должен был «провести банк через сложный период к обнародованию результатов расследования». В банке, которым руководил Борген, объявили, что ряд серьёзных недостатков в системах управления и контроля позволил использовать его филиал в Эстонии для подозрительных транзакций. Расследование об отмывании крупных сумм, охватывает порядка 15 тысяч клиентов, они подпадают под характеристики нерезидентов. Общая сумма совершенных ими платежей примерно 200 миллиардов евро, говорится в сообщении банка по итогам внутреннего расследования. Установлено что большинство переводов совершали граждане России и стран СНГ. Инициатором возбуждения уголовного дела против банка стал глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Летом он заявил, что через эстонское подразделение было отмыто более 8 миллиардов долларов. «Похоже финансовый регулятор Дании пытался помочь Danske Bank получить лицензию в США, утверждая, что организация ведёт борьбу с отмыванием денег, написал сегодня Браудер в Твиттер. Но отметил, что банк 8 лет ничего для этого не делал.

О выводе средств через эстонское подразделение банка по мошеннической схеме, говорил юрист и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2009 году он погиб в московском СИЗО.