ЦИК предложил отменить результаты выборов губернатора в Приморье

Это заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Новые выборы могут быть назначены через три месяца.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подтвердил свое возможное участие, но новые выборы назвал абсурдом. По его словам, губернатор уже избран, — передает ТАСС.

Ищенко лидировал во втором туре вплоть до подсчета 98% голосов, но в итоге победа была отдана единороссу Тарасенко, которого лично поддержал президент Владимир Путин.

На митинге во Владивостоке Андрей Тарасенко объявил, что все-таки будет участвовать в повторных выборах губернатора. Об этом сообщает РИА «Новости». «На третий тур надо идти» — сказал он вскоре после слов о том, что не уверен в своем участии.