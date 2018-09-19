ЦИК предложил отменить результаты выборов губернатора в Приморье
Это заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Новые выборы могут быть назначены через три месяца.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подтвердил свое возможное участие, но новые выборы назвал абсурдом. По его словам, губернатор уже избран, — передает ТАСС.
Ищенко лидировал во втором туре вплоть до подсчета 98% голосов, но в итоге победа была отдана единороссу Тарасенко, которого лично поддержал президент Владимир Путин.
На митинге во Владивостоке Андрей Тарасенко объявил, что все-таки будет участвовать в повторных выборах губернатора. Об этом сообщает РИА «Новости». «На третий тур надо идти» — сказал он вскоре после слов о том, что не уверен в своем участии.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 12:04
Может, заодно ещё отменят и пролонгацию нацдилера?
profi1962 19 сентября 2018 | 12:28
mikhail_spb_: 100% В зад.
danko1 19 сентября 2018 | 12:35
profi1962: А кому ЦИК предлагает признать выборы недействительными, если это его функция?
Ждут решение Кремля?
tks 19 сентября 2018 | 12:07
Неужели в Кремле паника?
Бес паники, кремляди!!
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 12:14
Ночью Памфиловой приснился Пуин (без "т"). И в этом не было бы ничего не обычного, если бы не странная просьба вождя. Он слабым голосом просил Памфилову сходить в аптеку и купить ему лекарство. Проснувшись потной, Пафилова решилась предложить выборы, правильные по сути, отменить и назначить новые. Три месяца - огромный срок, тем более, лекарство для Пуина она купить не успела.
jetsam 19 сентября 2018 | 12:17
позвонил, небось, письков и передал план
- сделать вид, что быдло победило, после
чего повторить новую спектаклю с тем же
результатом.
угайдка - кто победит на новых честно? :)
кремль. как всегда.
ppvngavr 19 сентября 2018 | 12:20
Молодец Элла! Осмелилась пойти против Путина. Так держать...
ramses333 19 сентября 2018 | 12:22
Начало спектакля с названием "Не мытьем, так катанием".
podwodnik 19 сентября 2018 | 12:22
И концы в воду.
В Чечне нельзя допросить Геремеева, а в Приморье нельзя попасть на избирательные участки. Доступ ограничен. Короче всё плохо, но виновных нет. Мы так старились, у нас всё честно! Но не получилось в связи с циклоном и подставившим нас под удар японским истребителем.
profi1962 19 сентября 2018 | 12:26
Во поймали на вранье, выкрутились и остались при своих на 3 месяца, сейчас опять придумают что нибудь, а этому комуняке работать не дадут и сожрут.
sasass 19 сентября 2018 | 12:27
Кремлю выгодна отмена , хотя по закону можно не отменять , но всех фальсификаторов отдать под суд , а Памфилуву в первую очередь...
michael_zagorsk 19 сентября 2018 | 13:25
sasass: Кремлю выгодна отмена , хотя по закону можно не отменять , но всех фальсификаторов отдать под суд , а Памфилуву в первую очередь...
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Блин, какая гадость. Напрямую не признать, отложить. Дело в том, что технология отработана. Подсчёт идёт не на участках, а у Памфиловой. Кстати, её девичья фамилия Чурова с его бородой. А вот когда поймали за руку - отложить. Добавить бабла и арестовать, Чего стесняться, Вон, у друга рамзана голосуют все 102%,
dassie Алексей Памятных 19 сентября 2018 | 12:27
Надо просто отменить явно подтасованные результаты - и окажется, что губернатор избран, это Ищенко. Вот и все.
ztr Cергей Запорожский 19 сентября 2018 | 12:35
Ой, а кто же 14 лет смеялся над украинским третьим туром?)))
alexeycapitan 19 сентября 2018 | 12:36
В любом случае Панфилова - Браво! Ну а то что либералы-русофобы все равно не довольны, так это нормально. Работа у них такая - гадить при любом раскладе.
fgk54 19 сентября 2018 | 12:39
Надо упразднить пост губернатора и ввести прямое президентское правление. Так было справедливо. Ясно одно, за эти три месяца Единая Россия подготовится хорошо к еще более изощренной фальсификации, а не такой тупорылой как имитация эвакуации и тому подобное. Эти фейки настолько грубо выглядят, что народ спрашивает "А не лучше просто назначить губернатора сразу от ЕР, так было честнее, чем такие грязные и подлые выборы". Когда нибудь это уже всем надоест, поскольку эта модель демократии уже давно себя дискредитировала.
glius 19 сентября 2018 | 13:13
Тарасенко поменял мнение об участии в выборах, когда ему озвучили сумму, которую он задолжал кураторам из столицы надо отрабатывать батя.
А Памфилова даже не задала вопрос главе приморской избирательной комиссии, когда тот проблеял, что де они устали и ушли, да и МЧС попросили на выход и целых 10 часов документы были в свободном доступе. Типа Памфилова не знает, что гражданин Пучков сейчас сенатор от Приморского края и куратор выборов "академика кибернетики Тарасенко". Убогий цирк, право же.
oldbobby 19 сентября 2018 | 13:29
А что с теми уважаемыми единороссами, что фальсифицировали выборы (включая Тарасенко ), они же уголовные преступники?