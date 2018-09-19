Рекомендацию ЦИКа признать выборы в Приморье недействительными сторонники кандидата от КПРФ назвали своей победой

Во Владивостоке в эти минуты проходит протестный митинг.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что результаты волеизъявления граждан на 13 участках невозможно точно определить, поэтому ЦИК рекомендует краевому избиркому назначить новые выборы. Ожидается, что они состоятся через три месяца.

«Единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что если результаты голосования признают недействительными, то в новых выборах он участвовать не будет, — передает ТАСС.

Напомним, — в воскресенье во втором туре его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, но победу отдали Тарасенко.