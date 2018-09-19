Рекомендацию ЦИКа признать выборы в Приморье недействительными сторонники кандидата от КПРФ назвали своей победой
Во Владивостоке в эти минуты проходит протестный митинг.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что результаты волеизъявления граждан на 13 участках невозможно точно определить, поэтому ЦИК рекомендует краевому избиркому назначить новые выборы. Ожидается, что они состоятся через три месяца.
«Единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что если результаты голосования признают недействительными, то в новых выборах он участвовать не будет, — передает ТАСС.
Напомним, — в воскресенье во втором туре его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, но победу отдали Тарасенко.
Комментарии11
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cosmo_ 19 сентября 2018 | 11:49
Как же так - в нашем Мордоре отменили результаты выборов - это же не возможно!!!
У нас же диктатура. Путин же лично распорядился...
Либерасты! Аууууу
tkachov 19 сентября 2018 | 11:54
cosmo_: за ребята подготовятся и проведут правильные выборы . Хочется посмотреть судебные процессы и посадки пойманных за руку фальсификаторов ..
lenin3 19 сентября 2018 | 11:50
К "рекомендации"можно и не прислушаться.А Едрисня не может признать выборы недействительными:значит,признать фальсификации за себя.И на второй тур не Едимроссию не пойдут:могут пролететь,как фанера,несмотря на админресурс.
Так что,рекомендации Панфиловой так и останутся словами,..
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:50
Ищенко прав. Проще простого просто пересчитать еще не уничтоженные бюллетени. И все дела.Но тогда должны *присесть* до кучи народа, нарушивших важнейший закон страны. И своровавших Выборы. Но кто же воров то осудит.....(
pionerka Зинаида Сацкая 19 сентября 2018 | 11:50
Сенсация не в том, что кого-то схватили за руку и недействительные выборы признали недействительными, а то, что "победитель" сдрейфил снова идти на выборы.
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:56
pionerka: Я думаю,*победитель* прекрасно понимает ,что его победа -это просто протест . Она ничего не стоит.
ladyirina 19 сентября 2018 | 11:51
Теперь Тарасенко победит "по чеченски": с перевесом в 99%. Для чего и проведут повторные выборы.
ivfn 19 сентября 2018 | 11:51
Во Владивостоке в эти минуты проходит протестный митинг.//
Против чего митинг?
lion64__2 19 сентября 2018 | 11:52
"«Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля», — отметила Памфилова.
«Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов», — заключила она."
Эти "неизвестные лица" на 146% местные чиновники и местные же мусора. Они пытались осуществить захват власти бандитскими методами. За это их надо судить как изменников.
allasc 19 сентября 2018 | 11:52
честно посчитать не судьба????
zolingen 19 сентября 2018 | 11:56
allasc: смысл считать вброшеные бюлетени?