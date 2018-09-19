Z Архив новостей новости
5 11 6 1001
11:41, 19 сентября 2018

Рекомендацию ЦИКа признать выборы в Приморье недействительными сторонники кандидата от КПРФ назвали своей победой

Во Владивостоке в эти минуты проходит протестный митинг.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что результаты волеизъявления граждан на 13 участках невозможно точно определить, поэтому ЦИК рекомендует краевому избиркому назначить новые выборы. Ожидается, что они состоятся через три месяца.

«Единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что если результаты голосования признают недействительными, то в новых выборах он участвовать не будет, — передает ТАСС.

Напомним, — в воскресенье во втором туре его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, но победу отдали Тарасенко.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

cosmo_ 19 сентября 2018 | 11:49

Как же так - в нашем Мордоре отменили результаты выборов - это же не возможно!!!
У нас же диктатура. Путин же лично распорядился...
Либерасты! Аууууу

tkachov 19 сентября 2018 | 11:54

cosmo_: за ребята подготовятся и проведут правильные выборы . Хочется посмотреть судебные процессы и посадки пойманных за руку фальсификаторов ..

lenin3 19 сентября 2018 | 11:50

К "рекомендации"можно и не прислушаться.А Едрисня не может признать выборы недействительными:значит,признать фальсификации за себя.И на второй тур не Едимроссию не пойдут:могут пролететь,как фанера,несмотря на админресурс.
Так что,рекомендации Панфиловой так и останутся словами,..

fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:50

Ищенко прав. Проще простого просто пересчитать еще не уничтоженные бюллетени. И все дела.Но тогда должны *присесть* до кучи народа, нарушивших важнейший закон страны. И своровавших Выборы. Но кто же воров то осудит.....(

pionerka Зинаида Сацкая 19 сентября 2018 | 11:50

Сенсация не в том, что кого-то схватили за руку и недействительные выборы признали недействительными, а то, что "победитель" сдрейфил снова идти на выборы.

fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:56

pionerka: Я думаю,*победитель* прекрасно понимает ,что его победа -это просто протест . Она ничего не стоит.

ladyirina 19 сентября 2018 | 11:51

Теперь Тарасенко победит "по чеченски": с перевесом в 99%. Для чего и проведут повторные выборы.

ivfn 19 сентября 2018 | 11:51

Во Владивостоке в эти минуты проходит протестный митинг.//
Против чего митинг?

lion64__2 19 сентября 2018 | 11:52

"«Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля», — отметила Памфилова.
«Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов», — заключила она."

Эти "неизвестные лица" на 146% местные чиновники и местные же мусора. Они пытались осуществить захват власти бандитскими методами. За это их надо судить как изменников.

allasc 19 сентября 2018 | 11:52

честно посчитать не судьба????

zolingen 19 сентября 2018 | 11:56

allasc: смысл считать вброшеные бюлетени?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, Путин сказал, что они известны российским властям. «Ничего там особенного и криминального нет»...

5 376 6 77329 12.09
8читать ;смотреть
Kпутин, скрипаль, расследования, видео, мнения
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 91 6 43852
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 143 6 13910 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 641 6 69462 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15402 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23479 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Владимир Пастухов доктор политических наук, St.Antony College, Oxford

Виктор Золотов как зеркало русской деградации Когда первый жандарм Империи угрожает своему оппоненту — это опасно. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную — это уже не опасно, а скорее смешно и печально…

5 44 6 32619 12.09
Kобщество, навальный, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7340 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 58 6 7963 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 18487 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Павел Каныгин специальный корреспондент «Новой Газеты»

Восстановленному верить? Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше вопросов к Минобороны РФ…

5 55 6 7649 09:01
Kрф, минобороны, авиа, мнения
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 63 6 8982
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? 2980656

5 57 6 8651 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11480 13.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87626 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 57 6 9700 17.09

Популярное за неделю

Новости

Отравленная в Солсбери модель из России рассказала об угрозах в свой адрес 30-летняя Анна Шапиро называет себя дочерью российского генерала…

5 29 6 13611
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 198506 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 137 6 42657 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 338454 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 182017 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3664173

Сегодня в эфире