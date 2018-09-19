Московский «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов
Встреча в Стамбуле поздно вечером завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Во втором туре группового этапа турнира «Локомотив» 3 октября сыграет дома с немецким «Шальке», а «Галатасарай» в тот же день встретится с «Порту». «Шальке» и «Порту» сыграли вничью 1:1.
Комментарии1
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fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:39
Чувствуется,что в команде серьезный конфликт из-за денег. Игроки явно недовольны бонусами и складывающейся ситуацией по зарплате . Иного объяснения я не вижу.