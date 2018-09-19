Малайзия отказывается от планов строительства атомных электростанций

93-летний премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что в стране не смогут обеспечить безопасность ядерных отходов. Он также напомнил о негативном опыте использования АЭС в Чернобыле и Японии.

Предыдущий кабинет министров планировал построить к 2030 году не менее трех АЭС.