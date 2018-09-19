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11:32, 19 сентября 2018

Малайзия отказывается от планов строительства атомных электростанций

93-летний премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что в стране не смогут обеспечить безопасность ядерных отходов. Он также напомнил о негативном опыте использования АЭС в Чернобыле и Японии.
Предыдущий кабинет министров планировал построить к 2030 году не менее трех АЭС.

Комментарии

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timwlad89 19 сентября 2018 | 11:44

Малайзия отказывается от планов строительства атомных электростанций
93-летний премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что в стране не смогут обеспечить безопасность ядерных отходов. Он также напомнил о негативном опыте использования АЭС в Чернобыле и Японии.
Предыдущий кабинет министров планировал построить к 2030 году не менее трех АЭС.
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Ну да,островным государствам надобны ТЭЦ на газе или угле.
Так что России и Германии надобен союз газа и газогенераторов и которые не зависимы от влияния американской политики.

tvitov66 19 сентября 2018 | 11:54

timwlad89: на островном государстве нужны приливные, ветровые и солнечные электростанции они не зависимы от влияния ЛЮБОЙ политики и даже мировых кризисов

vikwlad 19 сентября 2018 | 11:50

Это правильно. В солнечной Малайзии надо использовать солнечные, ветряные и приливные электростанции.

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