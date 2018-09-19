Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать будущую американскую базу в стране Форт Трамп
Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Сейчас в Польше присутствуют три тысячи американских военных на ротационной основе. За постоянное присутствие военных США Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов
Комментарии2
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tttyyy 19 сентября 2018 | 11:38
Уже совсем раскорячились под американцами поляки, хотя чему удивляться, пшеки были веками одной из самых проститутских стран в мире.
len56 19 сентября 2018 | 11:42
tttyyy: а все остальные страны бывшего СССР и Варшавского договора-тоже проститутки??? Хочу открыть вам тайну,уважаемый,вы-дебил....