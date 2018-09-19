Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
По ее словам, достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить, поскольку МЧС ограничила туда доступ, — передает «Интерфакс». Элла Памфилова отметила, что на выборах в Приморье были серьезные нарушения: вбросы, изменения протоколов и подкуп избирателей, — сообщает ТАСС.
Решение о признании выборов недействительными может принять комиссия ЦИК Приморского края.
В воскресенье во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, а затем неожиданно вперед вырвался единоросс и врио главы региона Андрей Тарасенко.
Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях.
Новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца, заявила Памфилова.
Комментарии14
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tom_tom 19 сентября 2018 | 11:35
Сбит самолёт с 15 офицерами, кадровыми, отправленными официально, по всем правилам, никакого Вагнера. И что мы видим по телевизору? Траур? Обсуждение сложности ситуации между Израилем и Ираном? Фиг там, Малахов и детектор лжи. Уроды!
Постойте, но где же возмущённые спикеры на эфире у Соловьёва? Где Жириновский, грозящий покарать? Где вот это вот вся шушера с шлемами на аватарках? А, Вован уже дал отбой, сказал что случайность и вообще цепь трагических совпадений. ДББ.
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 11:39
tom_tom: Том, вся шушера тоже устала до смерти. Только Вовка еще кое-как гребет поломанными веслами....
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 11:42
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморском крае недействительными...
Поддерживаю, всё правильно. Открытые демократические выборы - это единственное средство уберечь Россию от очередного "еврейского" переворота. Только в новых выборах, ни в коем случае не должны участвовать, ни Андрюха Ищенко, ни Андрюха Тарасенко. Иначе это профанация воли Москвы, на укрепление демократизации и открытости выборов.
vikwlad 19 сентября 2018 | 11:54
"Решение о признании выборов недействительными может принять комиссия ЦИК Приморского края."
Ну, да. Та же самая комиссия, которая фальсифицировала выборы.
alex1890 19 сентября 2018 | 11:36
Признать недействительными и провести новые, но с тем же кандидатом от Единой России.
ramses333 19 сентября 2018 | 11:41
alex1890: И с тем же "победителем".
kryimzdick 19 сентября 2018 | 11:37
Эллочка прозрела.
arkady 19 сентября 2018 | 11:37
Отлично!
zloy_sok 19 сентября 2018 | 11:38
А в отставочку?
alexsan_der 19 сентября 2018 | 11:39
А уголовные и административные дела не нужно возбуждать? Например против сотрудников МЧС мешающих волеизявляться?
alexsan_der 19 сентября 2018 | 11:41
alexsan_der: И не нужно ли снять с предвыборной гонки товарища в пользу которого подкупали избирателей осуществляли вбросы ит.д.
anji70 19 сентября 2018 | 11:42
Теперь кандидат от Единой России сможет лучше подготовится и победить уже в первом туре.
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:53
anji70: В текущей ситуации он любой перец от Едроссии пролетит в первом туре.Народ обозлен.
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 11:54
В России главные по выборам МЧС? Какой избирком?
Пора уже казаков, ОМОН, ВВ, Росгвардию и прочих опричников
подтягивать на подсчёт голосов.)))