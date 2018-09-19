Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморском крае недействительными...

По ее словам, достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить, поскольку МЧС ограничила туда доступ, — передает «Интерфакс». Элла Памфилова отметила, что на выборах в Приморье были серьезные нарушения: вбросы, изменения протоколов и подкуп избирателей, — сообщает ТАСС.

Решение о признании выборов недействительными может принять комиссия ЦИК Приморского края.

В воскресенье во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, а затем неожиданно вперед вырвался единоросс и врио главы региона Андрей Тарасенко.

Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях.

Новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца, заявила Памфилова.