Глава Центризбиркома предложила признать выборы в Приморском крае недействительными

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморском крае недействительными. Как передает «Интерфакс», об этом она сказала на заседании Центризбиркома. Решение о признании выборов недействительными может принять комиссия ЦИК Приморского края.

В воскресенье во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, а затем неожиданно вперед вырвался единоросс и врио главы региона Андрей Тарасенко.

Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях.