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11:16, 19 сентября 2018

Глава Центризбиркома предложила признать выборы в Приморском крае недействительными

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморском крае недействительными. Как передает «Интерфакс», об этом она сказала на заседании Центризбиркома. Решение о признании выборов недействительными может принять комиссия ЦИК Приморского края.
В воскресенье во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до  подсчета 98% бюллетеней, а затем неожиданно вперед вырвался единоросс и врио главы региона Андрей Тарасенко.
Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях.

Комментарии

21

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oleg2004 19 сентября 2018 | 11:19

Вот что грант и угроза санкций делает!

condor00 19 сентября 2018 | 11:25

oleg2004: Отнюдь. Просыпающееся сознание того, у кого действительно в руках вся власть.

danko1 19 сентября 2018 | 11:26

oleg2004: А ведь могла бы признать недействительными выборы по всей России за последние 10 лет.
И сказать, что в данных условиях, без гласности, по существующему, многократно измененному в пользу власти закону о выборах с многочисленными фильтрами, выборы проводить вообще нельзя.
но не скажет. Не для того её поставили во главе ЦИКа.

echo_shar 19 сентября 2018 | 11:35

danko1: oleg2004:
Так же нужно отменить незаконный сепаратистский референдум на украинской части России в 91-м году.


oleg2004 Санкции вводят, чтобы КПРФ поддержать? ))))))

oleg2004 19 сентября 2018 | 11:41

echo_shar:
\\незаконный сепаратистский референдум
Побомбить сепаров?
\\КПРФ поддержать
А что, поддержка РП Курдистана (марксистской), в оппозиции союзнику по НАТО Турции не пример?

condor00 19 сентября 2018 | 11:38

danko1: И скажет, если каждый из нас наконец откажется от ожидания блажи, а захочет реально сам и проявит для этого волю.

timwlad89 19 сентября 2018 | 11:42

danko1: А ведь могла бы признать недействительными выборы по всей России за последние 10 лет.
И сказать, что в данных условиях, без гласности, по существующему, многократно измененному в пользу власти закону о выборах с многочисленными фильтрами, выборы проводить вообще нельзя.
но не скажет. Не для того её поставили во главе ЦИКа.
------------
Ну вообще то даже на Эхо Москвы признали,если бы не были установлены фильтры и квоты на присутствие оппозиции в региональных властях,то ни один из оппозиции не был бы избран.
КПРФ разваливается.И попытка использовать фильтры и квоты для спасения КПРФ и прочих оппозиционных партий болтунов за которых надо всё делать,более не работают.
Это теже самое как с Израилем и Украиной которых искуственно спасают,но всё больше тупеюи тупеют так как знают что им выделят квоту для содержания этого свинячьего стада живущих на Украине и в Израиле.И мало того,туда стремятся переехать чтобы тоже стать тупыми алчными свиньями требующих жирных халяв.
И потому надобно убрать искуситвенное содержание всёбольше разрастающему стаду дегенератов дебилов Украину и Израиль и партию КПРФ которая создана ими именно для того чтобы были рабы пополнять кормушки еврейским и украинским свиньям .

x_signal 19 сентября 2018 | 11:20

О, вот это уже слова "не мальчика, но мужа"!

sapiens17 19 сентября 2018 | 11:21

"... предложила признать выборы в Приморском крае недействительными..."

Кому предложила? Какое итоговое решение?

sapiens17 19 сентября 2018 | 11:23

sapiens17:" ... рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова."
https://meduza.io/news/2018/09/19/tsik-rf-rekomendoval-priznat-nedeystvitelnymi-vybory-v-primorie

lenin3 19 сентября 2018 | 11:27

sapiens17: во-во,кто ж ей разрешит-то.Признать выборы недействительными Едрисня не может,признав себя фальсификаторами.И на второй тур не пойдёт,ибо может пролететь вообще как фанера,даже вбросы не помогут...

drtomsky 19 сентября 2018 | 11:26

Неожиданно. Неужели Элла Александровна действительно отличается от прохвоста Чурова?

alexandr_l 19 сентября 2018 | 11:34

drtomsky: Неужели Элла Александровна действительно отличается от прохвоста Чурова?

Отличается - она еще большая прохвостка. Чуров действовал потоньше и в ТАКИЕ арифметические ситуации не вляпывался. Там требовалась теория вероятностей, здесь арифметика и уголовный кодекс.

fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:26

Если это так,что значит были совершены государственные преступления и куча людей должна сесть или понести административные наказания. Не так ли ???

nikolaitschi 19 сентября 2018 | 11:28

Пока не будут наказаны виновные, причем как за организацию госпереворота, толку не будет. Пустая болтовня и трата денег. И.О. губернатора от власти должен быть отстранен, если не арестован. Законов достаточно. От мошенничества до подлога.

hrenvam 19 сентября 2018 | 11:30

Ну и что ?
Пройдёт какое-то время, пар выйдет, и выборы признают...

kryimzdick 19 сентября 2018 | 11:33

А кто оплатит третий тур?
Хорошо бы пожарники со своих зарплат, вот именно те лично, кто лезли на участки. В следующий раз подумают.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:34

Что значит предложила ? ЦИК что, не может сам признать выборы недействительными и отменить результаты?

socialism 19 сентября 2018 | 11:35

Памфилова не Чуров и это хорошо. Но! Фальсификаторы ответят за преступление? Это вопрос.
Радует, что Приморье проголосовало за коммуниста. Не за западных прихвостней, или едросов плодящих несправедливость и покрывающих жуликов, а за КПРФ. За левый поворот и патриотизм.

sam2018 19 сентября 2018 | 11:42

Если бы признали выборы, поднялся бы шум и гам среди либералов, а з а то что признали недейсвительными- это для либералов еще хуже !!
Как бы не решился вопрос - все равно плохо и еще хуже !

manfred 19 сентября 2018 | 11:54

Да ладно...Вчесть чего это "недействительными"? Выборы вообще-то штука не дешевая. Повторные в копеечку влетят. Ах фальсификации были! Ну тогда понятно...А кто фальсифицировал? Будут ли они привлечены к суду?

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