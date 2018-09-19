Вступил в силу указ президента Украины о прекращении договора о дружбе с Россией
Документ был сегодня опубликован. Речь идет о договоре, который был подписан в 1997 году сроком на 10 лет с автоматическим продлением, если стороны не будут против.
Россия и Украина в этом соглашении обещали уважать территориальную целостность друг друга.
Комментарии11
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abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:12
Ну и правильно.
Раньше Россия нужна была Украине, когда там была промышленность и наукоёмкое производство.
Нынешней Украине, которая строит великую аграрную державу, Россия с её ресурсами и энергетикой - не нужна.
Счастливого пути! Аргентина там уже дорожку протоптала :)
midnightblues 19 сентября 2018 | 11:36
abuvgrobu: Таки Россия наукоемкое образование??
Тото из нее все бегут образованныя
orlov_a_v 19 сентября 2018 | 11:14
Вот и Киев скоро вернется в родную гавань. Все вернется ,что в 1991 году украли у России.
stichirichi 19 сентября 2018 | 11:17
долго однако решались с 2014го года то
post_v 19 сентября 2018 | 11:19
"Не брат ты мне, .........." (герой С.Бодрова в фильме Алексея Балабанова)
да и фраза "Вы еще за Севастополь ответите" нынче воспринимается совсем по другому
sapiens17 19 сентября 2018 | 11:19
Очень грустно и больно за людей и семьи: русские, украинские ...
Ещё 10 лет назад такое не мог представить.
alexey_x 19 сентября 2018 | 11:19
Ну все, теперь заживет Украинушка!!!Надо запасаться гривнами- скоро сравняется с долляром
trans 19 сентября 2018 | 11:23
Да какая нафиг может быть дружба после аннексии Крыма и развязывание Россией гибридной войны в Донбассе?! Пусть с северной Корей дед Щукарь дружит, самое то для него.
echo_shar 19 сентября 2018 | 11:32
trans:
Нормальная дружба. Украинская часть России должна быть снова в России. С полоумными нациками разберемся, как с террористами и всякими Хизбуттахрирами.
gennady_77 19 сентября 2018 | 11:33
ничего, у россии много еще друзей осталось! сирия, осетия, науру, кндр, кто там еще... а, сирия же!
post_v 19 сентября 2018 | 11:42
gennady_77:
...у россии много еще друзей осталось!
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Вануату забыли!