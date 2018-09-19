Пострадавшей от нового отравления в Солсбери стала уроженка Нижнего Новгорода
30-летняя модель Анна Шапиро утверждает, что ее и ее мужа отравили по приказу Владимира Путина.
Шапиро и ее муж Алекс Кинг попали в больницу в воскресенье после ужина в ресторане Prezzo в Солсбери, пишет британский таблоид The Sun. Женщина рассказала изданию, что во время трапезы ее супругу стало плохо и он ушел в туалет. Когда он не вернулся, Шапиро пошла за ним и нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Она начала звать на помощь, но потом ей самой стало плохо. Супруги были госпитализированы. По словам Шапиро, ее мужа ввели в искусственную кому. По данным The Sun, речь может идти об отравлении стрихнином.
Собеседница издания рассказала, что ее хотели отравить по приказу Владимира Путина. «Русские думают, что я – британская шпионка» — заявила женщина. Шапиро также рассказала, что знает многих богатых лондонских бизнесменов, у нее есть русский акцент, что заставляет людей строить о ней разные предположения. Она добавила, что ее отец был генералом в российской армии, играл в военном оркестре и был потрясен жизненным путем, который выбрала его дочь. Ранее от имени ее отца женщине присылали угрозы в социальных сетях.
Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году против воли своей семьи стала гражданкой Израиля. В 2008 она переехала в Лондон и встретила бизнесмена Алекса Кинга, но поженились они лишь 10 лет спустя.
Комментарии24
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permsky_valenok 19 сентября 2018 | 11:12
Как это в песне поется? "Травушка расскажет мне о том что случится..."
hastings 19 сентября 2018 | 11:25
permsky_valenok: теперь все предатели при каждои несварении будут грешить на российские спецслужбы.
alexey_x 19 сентября 2018 | 11:14
Судя по выводам модель тупая как пробка
kara 19 сентября 2018 | 11:16
гражданка Израиля и дочь генерала музыканта.
а за какие заслуги хотели ее отравить?
yralez 19 сентября 2018 | 11:16
После двух из ларца ГРУ .......возможно всё.
orlov_a_v 19 сентября 2018 | 11:16
британский цирк.)))
drgonish 19 сентября 2018 | 11:32
orlov_a_v:
Только клоуны у них не смешные. Как в фильме ОНО.
ivfn 19 сентября 2018 | 11:17
//ее хотели отравить по приказу Владимира Путина//
ОХРЕНЕТЬ!!! Совсем сбрендили
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:21
Почему-то отравления только в Англии, больше нигде, хотя бегут и в Израиль, и в США, и в Канаду, и в Германию. Ну а шапиры, как давно известно, очень часто являются шизофрениками в той или иной степени, как это хорошо показал Григорий Климов..
sg100 19 сентября 2018 | 11:21
> ее отец был генералом в российской армии играл в военном оркестре
.. и однажды сыграл что от анти российское. Да, за это Путин убивает сразу.
Англам гнать надо эту дуру накуй с острова. Эта корова совершенно дискредитирует всю английские провокации с ядом. Сейчас каждый кто обосретсяв Великобрехании начнет визжать что его чекисты убивают и над островитянами просто начнут ржать.. Да собственно уже ..
drgonish 19 сентября 2018 | 11:29
{ 30-летняя модель Анна Шапиро утверждает, что ее и ее мужа отравили по приказу Владимира Путина. ]
Как это свежо ::) Путин ей позвонил и угрожал. Страно, что в двух соседних домах никто не видел, как 2е подозрительных типа трутся у дома Скрипаля. Детей гуляющих там нет, лающих собак нет, 12ти бабушек на лавочках нет. Камер нет.
Вот в России никого не травят полонием или новичком, а только стреляют или режут..
А вот в Англию и только в Англию, непременно надо тащить ядовитые вещества, которые любая лаборатория идентифицирует как российские. Стыдоба-то какая.
nds_01 19 сентября 2018 | 11:29
Здесь, думаю, банальная попытка убить мужа, использовав ситуацию с отравлением Скрипалей. Есть еще варианты, но все они укладываются в версию: эта дама не относится к потенциальным жертвам и играет какую-то игру.
echo_shar 19 сентября 2018 | 11:30
Траванула надоевшего мужа ради наследства, а Кррремль виноват! )))))))
uni_korn 19 сентября 2018 | 11:30
Бриты доиграются до полной потери берегов.
stakanoff 19 сентября 2018 | 11:44
uni_korn: Диви, ты в роли "патриотки" выглядишь убого. Честно.
kazlevich1949 19 сентября 2018 | 11:34
"В осаде 2" - в фильме за 100 миллионов долларов муж попросил сбить дистанционно через спутник пассажирский самолёт вместе с ненавистной женой... И главное никаких концов виноватого нет!? Внимание господа: ангелы хоть и с крылышками, но находятся в более близком родстве с сатаной, чем с людьми?
Ну уже как-то окончательно вырисовывается, если Лас Вегас стал городом моментальных супружеских браков, то Солсбери становится городом моментального "бракоразводного процесса"... приезжай с ненавистным, но богатым супругом, сыпь ему всякую хрень в еду... главное как с самолётом в "Осаде 2" никаких официальных концов виноватого нет - всё равно во всём будет Путин виноват? "Война полов тысячелетия ведется традиционным оружием"...
banzai58 19 сентября 2018 | 11:34
Зато теперь все знают про модель Анну Шапиро.
anji70 19 сентября 2018 | 11:36
И портянки сразу начали операцию прикрытия. Только британское правительство никаких обвинений России не выдвигало так что успокойтесь.
socialism 19 сентября 2018 | 11:41
anji70: Какое ещё прикрытие? Смех один!)))))))
А портянки на этом сайте только бандеровские и госдеповские. Вас тут больше 80% скопилось.
socialism 19 сентября 2018 | 11:39
Это уже настоящая клоунада. Словно троллят британцев и смеются над ними))
glotov 19 сентября 2018 | 11:40
Это не Шапиро, а Шапито.
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 11:46
Вот репутация у Путина. Сначала человек работает
на репутацию, а со временем репутация начинает
работать на него. Главный отравитель планеты Земля!)))
Скоро этим бабайкой детей пугать начнут.
srk2658lu 19 сентября 2018 | 11:51
Путин решил измордовать отравлениями всю английскую полицию?
Чтоб служба мёдом не казалась?
zhrv 19 сентября 2018 | 11:53
- "ее отец был генералом в российской армии, играл в военном оркестре "
Странные у нас генералы - играют в военных оркестрах, рассуждают о проблемах перспективы в "интернетовских картинках".
Может проблема в том, что генералов просто переизбыток, и необходима "деноминация звездочек"?