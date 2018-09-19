Z Архив новостей новости
5 24 6 4096
11:03, 19 сентября 2018

Пострадавшей от нового отравления в Солсбери стала уроженка Нижнего Новгорода

30-летняя модель Анна Шапиро утверждает, что ее и ее мужа отравили по приказу Владимира Путина.

Шапиро и ее муж Алекс Кинг попали в больницу в воскресенье после ужина в ресторане Prezzo в Солсбери, пишет британский таблоид The Sun. Женщина рассказала изданию, что во время трапезы ее супругу стало плохо и он ушел в туалет. Когда он не вернулся, Шапиро пошла за ним и нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Она начала звать на помощь, но потом ей самой стало плохо. Супруги были госпитализированы. По словам Шапиро, ее мужа ввели в искусственную кому. По данным The Sun, речь может идти об отравлении стрихнином.

Собеседница издания рассказала, что ее хотели отравить по приказу Владимира Путина. «Русские думают, что я – британская шпионка» — заявила женщина. Шапиро также рассказала, что знает многих богатых лондонских бизнесменов, у нее есть русский акцент, что заставляет людей строить о ней разные предположения. Она добавила, что ее отец был генералом в российской армии, играл в военном оркестре и был потрясен жизненным путем, который выбрала его дочь. Ранее от имени ее отца женщине присылали угрозы в социальных сетях.

Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году против воли своей семьи стала гражданкой Израиля. В 2008 она переехала в Лондон и встретила бизнесмена Алекса Кинга, но поженились они лишь 10 лет спустя.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

permsky_valenok 19 сентября 2018 | 11:12

Как это в песне поется? "Травушка расскажет мне о том что случится..."

hastings 19 сентября 2018 | 11:25

permsky_valenok: теперь все предатели при каждои несварении будут грешить на российские спецслужбы.

alexey_x 19 сентября 2018 | 11:14

Судя по выводам модель тупая как пробка

(комментарий скрыт)

kara 19 сентября 2018 | 11:16

гражданка Израиля и дочь генерала музыканта.
а за какие заслуги хотели ее отравить?

yralez 19 сентября 2018 | 11:16

После двух из ларца ГРУ .......возможно всё.

orlov_a_v 19 сентября 2018 | 11:16

британский цирк.)))

drgonish 19 сентября 2018 | 11:32

orlov_a_v:

Только клоуны у них не смешные. Как в фильме ОНО.

ivfn 19 сентября 2018 | 11:17

//ее хотели отравить по приказу Владимира Путина//
ОХРЕНЕТЬ!!! Совсем сбрендили

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:21

Почему-то отравления только в Англии, больше нигде, хотя бегут и в Израиль, и в США, и в Канаду, и в Германию. Ну а шапиры, как давно известно, очень часто являются шизофрениками в той или иной степени, как это хорошо показал Григорий Климов..

sg100 19 сентября 2018 | 11:21

> ее отец был генералом в российской армии играл в военном оркестре

.. и однажды сыграл что от анти российское. Да, за это Путин убивает сразу.
Англам гнать надо эту дуру накуй с острова. Эта корова совершенно дискредитирует всю английские провокации с ядом. Сейчас каждый кто обосретсяв Великобрехании начнет визжать что его чекисты убивают и над островитянами просто начнут ржать.. Да собственно уже ..

drgonish 19 сентября 2018 | 11:29

{ 30-летняя модель Анна Шапиро утверждает, что ее и ее мужа отравили по приказу Владимира Путина. ]

Как это свежо ::) Путин ей позвонил и угрожал. Страно, что в двух соседних домах никто не видел, как 2е подозрительных типа трутся у дома Скрипаля. Детей гуляющих там нет, лающих собак нет, 12ти бабушек на лавочках нет. Камер нет.

Вот в России никого не травят полонием или новичком, а только стреляют или режут..
А вот в Англию и только в Англию, непременно надо тащить ядовитые вещества, которые любая лаборатория идентифицирует как российские. Стыдоба-то какая.

nds_01 19 сентября 2018 | 11:29

Здесь, думаю, банальная попытка убить мужа, использовав ситуацию с отравлением Скрипалей. Есть еще варианты, но все они укладываются в версию: эта дама не относится к потенциальным жертвам и играет какую-то игру.

echo_shar 19 сентября 2018 | 11:30

Траванула надоевшего мужа ради наследства, а Кррремль виноват! )))))))

uni_korn 19 сентября 2018 | 11:30

Бриты доиграются до полной потери берегов.

stakanoff 19 сентября 2018 | 11:44

uni_korn: Диви, ты в роли "патриотки" выглядишь убого. Честно.

kazlevich1949 19 сентября 2018 | 11:34


"В осаде 2" - в фильме за 100 миллионов долларов муж попросил сбить дистанционно через спутник пассажирский самолёт вместе с ненавистной женой... И главное никаких концов виноватого нет!? Внимание господа: ангелы хоть и с крылышками, но находятся в более близком родстве с сатаной, чем с людьми?
Ну уже как-то окончательно вырисовывается, если Лас Вегас стал городом моментальных супружеских браков, то Солсбери становится городом моментального "бракоразводного процесса"... приезжай с ненавистным, но богатым супругом, сыпь ему всякую хрень в еду... главное как с самолётом в "Осаде 2" никаких официальных концов виноватого нет - всё равно во всём будет Путин виноват? "Война полов тысячелетия ведется традиционным оружием"...

banzai58 19 сентября 2018 | 11:34

Зато теперь все знают про модель Анну Шапиро.

anji70 19 сентября 2018 | 11:36

И портянки сразу начали операцию прикрытия. Только британское правительство никаких обвинений России не выдвигало так что успокойтесь.

socialism 19 сентября 2018 | 11:41

anji70: Какое ещё прикрытие? Смех один!)))))))
А портянки на этом сайте только бандеровские и госдеповские. Вас тут больше 80% скопилось.

socialism 19 сентября 2018 | 11:39

Это уже настоящая клоунада. Словно троллят британцев и смеются над ними))

glotov 19 сентября 2018 | 11:40

Это не Шапиро, а Шапито.

ly4_sveta 19 сентября 2018 | 11:46

Вот репутация у Путина. Сначала человек работает
на репутацию, а со временем репутация начинает
работать на него. Главный отравитель планеты Земля!)))
Скоро этим бабайкой детей пугать начнут.

srk2658lu 19 сентября 2018 | 11:51

Путин решил измордовать отравлениями всю английскую полицию?
Чтоб служба мёдом не казалась?

zhrv 19 сентября 2018 | 11:53

- "ее отец был генералом в российской армии, играл в военном оркестре "

Странные у нас генералы - играют в военных оркестрах, рассуждают о проблемах перспективы в "интернетовских картинках".
Может проблема в том, что генералов просто переизбыток, и необходима "деноминация звездочек"?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, Путин сказал, что они известны российским властям. «Ничего там особенного и криминального нет»...

5 376 6 77329 12.09
8читать ;смотреть
Kпутин, скрипаль, расследования, видео, мнения
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 91 6 43852
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 143 6 13910 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 641 6 69462 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15402 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23479 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Владимир Пастухов доктор политических наук, St.Antony College, Oxford

Виктор Золотов как зеркало русской деградации Когда первый жандарм Империи угрожает своему оппоненту — это опасно. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную — это уже не опасно, а скорее смешно и печально…

5 44 6 32619 12.09
Kобщество, навальный, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7340 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 58 6 7963 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 18487 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Павел Каныгин специальный корреспондент «Новой Газеты»

Восстановленному верить? Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше вопросов к Минобороны РФ…

5 55 6 7649 09:01
Kрф, минобороны, авиа, мнения
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 63 6 8982
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? 2980656

5 57 6 8651 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11480 13.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87626 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 57 6 9700 17.09

Популярное за неделю

Новости

Отравленная в Солсбери модель из России рассказала об угрозах в свой адрес 30-летняя Анна Шапиро называет себя дочерью российского генерала…

5 29 6 13611
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 198506 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 137 6 42657 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 338454 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 182017 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3664173

Сегодня в эфире