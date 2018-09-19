Пострадавшей от нового отравления в Солсбери стала уроженка Нижнего Новгорода

30-летняя модель Анна Шапиро утверждает, что ее и ее мужа отравили по приказу Владимира Путина.

Шапиро и ее муж Алекс Кинг попали в больницу в воскресенье после ужина в ресторане Prezzo в Солсбери, пишет британский таблоид The Sun. Женщина рассказала изданию, что во время трапезы ее супругу стало плохо и он ушел в туалет. Когда он не вернулся, Шапиро пошла за ним и нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Она начала звать на помощь, но потом ей самой стало плохо. Супруги были госпитализированы. По словам Шапиро, ее мужа ввели в искусственную кому. По данным The Sun, речь может идти об отравлении стрихнином.

Собеседница издания рассказала, что ее хотели отравить по приказу Владимира Путина. «Русские думают, что я – британская шпионка» — заявила женщина. Шапиро также рассказала, что знает многих богатых лондонских бизнесменов, у нее есть русский акцент, что заставляет людей строить о ней разные предположения. Она добавила, что ее отец был генералом в российской армии, играл в военном оркестре и был потрясен жизненным путем, который выбрала его дочь. Ранее от имени ее отца женщине присылали угрозы в социальных сетях.

Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году против воли своей семьи стала гражданкой Израиля. В 2008 она переехала в Лондон и встретила бизнесмена Алекса Кинга, но поженились они лишь 10 лет спустя.