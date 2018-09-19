Курс доллара опустился ниже 67 рублей
Таким образом рубль отыграл половину падения, которое началось 8 августа в связи с новыми американскими санкциями.
10 сентября доллар на бирже стоил выше 70 рублей.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Таким образом рубль отыграл половину падения, которое началось 8 августа в связи с новыми американскими санкциями.
10 сентября доллар на бирже стоил выше 70 рублей.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:06
"А вот если бы призидентам был Навальный мы бы сичас жыли как в Швицарии и дружыли бы с США инас бы все уважали"
(борец с путинским режимом Колян, 9й "Б")
neburzhui2 19 сентября 2018 | 11:23
Американцы печатный станок включили.
Ну господа ! Вам хочется долларов - их есть у меня.
:-))))))))))))))))
russky77 19 сентября 2018 | 11:11
Просто не все жулики успели слить деревянные по 62. Сейчас они скинут рублики, а потом запретят плебеям покупку доллара. Или по 250, ну если очень хочется...
eniro 19 сентября 2018 | 11:16
russky77: "Эй ви люди, помогите Богге, помогите Богге вам говогят. Он наделал лужу в когидогге, шаг впегед и две назад..."(С)
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 11:29
Плохой признак,такая нестабильность.Значит рухнет очень сильно скоро. Какие то игры с инсайдерами (((. Кто то наживается.