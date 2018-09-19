КНДР и Южная Корея договорились прекратить враждебные действия друг против друга
Об этом по итогам переговоров с президентом Южной Кореи завил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
КНДР также пообещала демонтировать свои ядерные и ракетные полигоны.
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Об этом по итогам переговоров с президентом Южной Кореи завил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
КНДР также пообещала демонтировать свои ядерные и ракетные полигоны.
Комментарии7
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abuvgrobu 19 сентября 2018 | 11:10
Премия мира мимо Трампа пролетела ..
nina51 19 сентября 2018 | 11:14
ну конечно, ага )))
viktorova 19 сентября 2018 | 11:17
Снова договорились?
Прям как Вова из Сирии войска выводил. Уже четыре раза... или сколько там...
sapienti_sat 19 сентября 2018 | 11:18
Ын и тот с соседом мирится. А у этого всё Россиия в кольце врагов.
hz6691 19 сентября 2018 | 11:21
Вот что санкции животворящие делают! Стоило перекрыть поставки бензина для членовозов, как появилась непреодолимая тяга к миру.
nikolaitschi 19 сентября 2018 | 11:31
Для падения ГДР стала достаточной дыра в заборе.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 11:35
Ын молод, жить ему долго, и хочется жить хорошо. Существуют же вместе Китай и его коммерческие острова.