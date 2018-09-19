Новый финансовый кризис может наступить уже через два года
С таким прогнозом выступил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далео.
В интервью изданию Бизнес-Инсайдер он отметил, что сейчас в американском финансовом секторе постепенно разрастается пузырь, поскольку долги компаний растут быстрее, чем экономика.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jurmak 19 сентября 2018 | 10:43
Странно. Фраза "может наступить" подразумевает, что может и не наступить, или наступит раньше, позже. Не понятно зачем вообще об этом писать в таком случае
socialism 19 сентября 2018 | 10:44
Капитализм и бесконечные кризисы показатель ущербности этой системы. Основанная на низких человеческих качествах жадного эгоизма ничего доброго для людей не несёт. Только портит воспитывая в людях волчьи качества. В 21 веке это уже нужно оценивать как варварство.
polsan 19 сентября 2018 | 10:51
socialism: а что Вы предлагаете, у Вас есть что-то конкретное, что можно построить в реальности или только сказки от ленина -сталина -зюганова ?! ))))
echo_shar 19 сентября 2018 | 11:07
В результате доллар стремительно потеряет процент использования в международной торговле.