Новый финансовый кризис может наступить уже через два года

С таким прогнозом выступил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далео.

В интервью изданию Бизнес-Инсайдер он отметил, что сейчас в американском финансовом секторе постепенно разрастается пузырь, поскольку долги компаний растут быстрее, чем экономика.