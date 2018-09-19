Глава «Данске Банка», крупнейшего в Дании, уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег из России

Томас Борген утром проинформировал об этом Совет директоров. Он продолжит работать до назначения нового главы банка.



В начале июля прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по фактам возможного отмывания денег через местное отделение Данске Банка. По сведениям датских газет, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы, поступавшие из России и стран СНГ. Общий объем оценивается как минимум в 8 миллиардов долларов.