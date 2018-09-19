Глава «Данске Банка», крупнейшего в Дании, уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег из России
Томас Борген утром проинформировал об этом Совет директоров. Он продолжит работать до назначения нового главы банка.
В начале июля прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по фактам возможного отмывания денег через местное отделение Данске Банка. По сведениям датских газет, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы, поступавшие из России и стран СНГ. Общий объем оценивается как минимум в 8 миллиардов долларов.
Комментарии10
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traxau_okurka 19 сентября 2018 | 10:36
А там, глядишь, и сговор с главвором РФ всплывет))))
polsan 19 сентября 2018 | 10:41
Везде где есть деньги, везде есть жульё!
Ведь люди такие создания - за деньги готовы на всё! ))
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 10:44
А у нас за это героев дают и президентами становятся!
Да ещё бы гордились бы - вот как обвели вокруг носа этих
европейцев с американцами!)))
stichirichi 19 сентября 2018 | 10:48
такое, к сожалению, у нас не возможно...только в цивилизованной стране
permsky_valenok 19 сентября 2018 | 11:16
stichirichi: Отмывание денег? Можно только в цивилизованной стране? Ну, так у них большой опыт.
rom8883 19 сентября 2018 | 10:49
Палятся западники от контактов с российскими коррупционерами, как от контактов с дизентирийным носителем.
polsan 19 сентября 2018 | 10:53
rom8883: "Палятся западники от контактов с российскими коррупционерами, как от контактов с дизентерийным носителем" ........... но деньги всё ж берут )))
glebbalbesov 19 сентября 2018 | 10:56
Не может быть....Десять лет.....А как же невозможность коррупции в Европе? Да и странно как то именно сейчас всплыло...Знали то поди как раз с 2007-го?
maczyz 19 сентября 2018 | 11:13
Интересно,когда-нибудь будет опубликован список с полным перечислением сумм,которые отмывались из России и кем по-фамильно,для будущих поколений будет интересно,почему в стране нет денег на повышение зарплат и пенсий,но при этом,при нищем народе.как грибы растет благосостояние известных всем лиц.
manfred 19 сентября 2018 | 11:23
Скоро сакраментальное гомеровское "...бойтесь данайцев дары приносящих..." превратится в "бойтесь русских дары приносящих"