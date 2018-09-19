Курс доллара на московской бирже опустился ниже 67 рублей впервые с конца августа
Рубль прибавил 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 66,95, — передает ТАСС
Снижается и курс евро, но меньшими темпами.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Рубль прибавил 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 66,95, — передает ТАСС
Снижается и курс евро, но меньшими темпами.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
socialism 19 сентября 2018 | 10:38
traxau_okurka:
Портянки на этом сайте только бандеровские и госдеповские. Вас в этой аудитории Эха, больше 80% скопилось.
kottigr1 19 сентября 2018 | 10:42
socialism: Неужели бакс снова будет стоить по 28 рублей, как перед тем как Путин сошел с ума ?
neburzhui2 19 сентября 2018 | 11:02
kottigr1: socialism:
Кризис капиталистического перепроизводства - тук- тук.
Американцы не будут отдавать вам долги товарами. Ещё бумажек напечатают
:-))))))))))))))
antimalin 19 сентября 2018 | 10:39
traxau_okurka: Чем дороже рубль, тем мне лучше.
Я ж из Европы.
За 1 Евро получу больше рубликов при поездках туда.
polsan 19 сентября 2018 | 10:45
antimalin: Может вы не из Европы как пишете, потому, что Вам выгодно совсем наоборот! )) Чем дешевле рубль, тем больше за каждый евро вы получите! ))
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 10:37
Лихорадит звезднополосатого - на ладан, видать, дышит. Пойду гульну на 42 копейки.
tchizik 19 сентября 2018 | 10:39
Ну и ок. Нада подзатариться перед 22.11.18
echo_shar 19 сентября 2018 | 11:15
tchizik:
Сегодня потерял. Потом потеряешь еще и 22-го. ))
kuz_sib 19 сентября 2018 | 11:06
Китай уменьшил вложения в долг США, нефть стабильна, санкции живут своей жизнью, холодный поток-2 будет построен...
А если проще, то время уплаты налогов для корпораций...