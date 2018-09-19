США пока не намерены вводить санкции против компаний, занятых в строительстве «Северного потока-2»
Это сообщил американский президент Дональд Трамп. Он выразил сожаление, что Германия платит России миллиарды долларов в год за топливо.
Ранее газета Уолл-Стрит Джорнал писала о том, что в Белом доме завершают подготовку пакета санкций, связанных с газопроводом «Северный поток-2». На тот момент оставался нерешенным вопрос, подпадут ли под ограничения только компании, которые прокладывают трубы в Балтийском море, или еще и инвесторы проекта.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
parasuk_ 19 сентября 2018 | 10:38
Не плачьте, хохолики, вас кохают, а вы только крепче сракой становитесь :)
condor00 19 сентября 2018 | 10:44
parasuk_: Верна только вторая часть: Украина действительно становится сильнее. Не ждёт ниоткуда манны небесной и отчётливо понимает, что надеяться необходимо только на свои силы.
parasuk_ 19 сентября 2018 | 10:52
condor00: Да ладно, на украинде уже не знают как прогнуться чтобы у мвф денег выпросить
blackshard77 19 сентября 2018 | 10:56
condor00: ахахахааа)))
А облизывание пяток МВФ и принятие всех законов по их указке входит в это становление?)))) Если да то Россия в 90-е была самой сильной в мире)
nersesov 19 сентября 2018 | 10:39
"...Он выразил сожаление, что Германия платит России миллиарды долларов в год за топливо..."
Теперь немцы будут знать, кому надо платить...
sg100 19 сентября 2018 | 10:43
Проклятый запутинец!!!
А вообще, хомячки, объяснили бы что ли, какое право имеет страна, которая находится вообще в другом полушарии, вводить санкции против компаний, занимающихся поставкой того ж, чем собирались заняться они сами? КАк же свободный рынок, а? Не, сможете, лживые лицемерные ублюдки? Не сможете..
condor00 19 сентября 2018 | 10:53
sg100: У хомячков нет единого мнения. Так считают только банкроты и иждивенцы. Остальные за свободный И ЧИСТЫЙ рынок, который и расставит и, КСТАТИ, ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ САНКЦИИ, всё по своим местам.
worstlook 19 сентября 2018 | 10:49
Подпустим поближе и врежем?
;-)
kuz_sib 19 сентября 2018 | 11:00
Меркель хлопает в ладошки
piter_ug 19 сентября 2018 | 11:01
//пока не намерены вводить санкции ...//
Пусть строят, а газ в конце-концов Европа будет покупать в США.
estamp 19 сентября 2018 | 11:07
piter_ug: а газ в конце-концов Европа будет покупать в США.
---
Безусловно! А по Крымскому мосту ВСУ пойдут освобождать Кубань. ;)))
nersesov 19 сентября 2018 | 11:21
piter_ug: Да, на Украине эта схема уже отработана, поэтому именно так и будет - США купят газ у России и продадут европейцам.
yralez 19 сентября 2018 | 11:02
Трампушко наш получил транш.........из Кремля.
yralez 19 сентября 2018 | 11:06
Удивительно, как кремлевская ОПГ и подлецы всего мира умеют обьединиться .
motoped 19 сентября 2018 | 11:33
yralez: просто удивительно)))