США пока не намерены вводить санкции против компаний, занятых в строительстве «Северного потока-2»

Это сообщил американский президент Дональд Трамп. Он выразил сожаление, что Германия платит России миллиарды долларов в год за топливо.

Ранее газета Уолл-Стрит Джорнал писала о том, что в Белом доме завершают подготовку пакета санкций, связанных с газопроводом «Северный поток-2». На тот момент оставался нерешенным вопрос, подпадут ли под ограничения только компании, которые прокладывают трубы в Балтийском море, или еще и инвесторы проекта.