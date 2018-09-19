Соглашение между КНДР и Южной Кореей фактически является декларацией о прекращении войны
Это заявил представитель администрации южнокорейского президента Мун Чже Ина, — передает «Интерфакс».
По итогам переговоров лидеров двух стран министры обороны подписали соглашение, которое должно снизить риски военной конфронтации. Кроме того, КНДР пообещала демонтировать ракетный и ядерный полигоны. Новые договоренности президент США Дональд Трамп назвал «очень впечатляющими».
Комментарии5
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krestianin_067rus Михаил Никитин 19 сентября 2018 | 10:38
Молодцы! Худой мир всегда лучше! А если б обьединились, ваще повалили бы всех!
rampa 19 сентября 2018 | 10:38
молодцы корейцы!
condor00 19 сентября 2018 | 10:46
Отлично! Появился запрос на здравый смысл у самих корейцев. Осталось его реализовать.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 10:48
Ын освободил должность главного мирового злодея.
echo_shar 19 сентября 2018 | 11:49
piter_ug:
А что делали на Восточном эк. форуме руководители Ю.Кореи, Китая и др....? ))