Соглашение между КНДР и Южной Кореей фактически является декларацией о прекращении войны

Это заявил представитель администрации южнокорейского президента Мун Чже Ина, — передает «Интерфакс».

По итогам переговоров лидеров двух стран министры обороны подписали соглашение, которое должно снизить риски военной конфронтации. Кроме того, КНДР пообещала демонтировать ракетный и ядерный полигоны. Новые договоренности президент США Дональд Трамп назвал «очень впечатляющими».