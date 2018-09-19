Столичный Локомотив неудачно стартовал в футбольной Лиге Чемпионов, крупно проиграв на выезде турецкому Галатасараю

В матче в Стамбуле не смог сыграть из-за дисквалификации Федор Смолов. Наставник Локо Юрий Семин сказал в этой связи – Смолова не будет, а игра будет. И опытнейший рулевой железнодорожников оказался прав – его команда смотрелась временами в атаке очень неплохо. Но ошибки в обороне свели на нет все усилия москвичей. Только на отсутствие международного опыта можно списать тот факт, что гости не справились со стартовым натиском Галатасарая и пропустили уже на 9-й минуте. После чего перехватили инициативу, имели моменты. Но забить так и не смогли.

Во втором тайме железнодорожники пропустили необязательный гол со штрафного. Но продолжали искать счастья у чужих ворот. Третий, мяч, пропущенный уже в добавленное время с пенальти, ничего не решал. 3-0 в пользу турецкого клуба.

В другом матче в этой группе немецкий Шальке-04 и Порту из Португалии сыграли вничью 1-1.