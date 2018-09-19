Роспотребнадзор выступил против возвращения в аэропорты комнат для курения
Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий законопроект единоросс Сергей Боярский внес еще в ноябре прошлого года. По некоторым данным, в правительстве собираются его заблокировать.
Комментарии3
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mikluho_m 19 сентября 2018 | 10:14
И туалеты тоже запретить!
Пусть на улице срут!
gvs 19 сентября 2018 | 10:16
Правительство установило для себя монополию на курение. Причем, явно не табака... )))))
zkotor 19 сентября 2018 | 10:31
у серёжи какие то склонности к садизму явно прослеживаются, ну да ничего, народ восставший подлечит не в меру "разгулявшегося по буфету"