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10:02, 19 сентября 2018

Рынки стали главным каналом нелегальной обналички в России

Об этом РИА Новости рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, заявивший о необходимости пресечь эти операции.

Российские банки перестали оказывать услуги по незаконному обналичиванию денег из-за нерентабельности и высоких рисков, рассказал зампред ЦБ. При этом теневая экономика по-прежнему требует наличности, поэтому роль, которую раньше исполняли банки, теперь взяли на себя рынки. В качестве примера Дмитрий Скобелкин назвал рынок «Садовод». По словам чиновника, ЦБ представляет себе масштаб незаконного обналичивания через этот канал, но конкретных цифр он называть не стал.
Еще одним способом обналичивания остаются исполнительные листы. Он применяется следующим образом – нерезидент России взыскивает с резидента якобы имеющийся долг через третейские суды, после чего приставы списывают средства со счета должника и перечисляют взыскателю в иностранный банк. При этом по факту «должники» не ведут реальную деятельность. Скобелкин признал, что с этим способом обналички бороться нелегко. Сейчас Минюст готовит законопроект, чтобы улучшить ситуацию.

О пресечении крупного канала обналички стало известно в начале сентября. Обвинения в незаконной банковской деятельности были предъявлены турецкому бизнесмену Селиму Куртулмушу. Утверждается, что его фирмы взимали за незаконное обналичивание от 11 до 14 процентов суммы.

Комментарии

5

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ly4_sveta 19 сентября 2018 | 10:16

Рынок всегда найдёт выход, в отличие от
диктаторско-гэбистского государства, которое
убивает само себя экономически.

juche 19 сентября 2018 | 10:23

Это означает скоро закроем.

condor00 19 сентября 2018 | 10:26

ly4_sveta: Ограниченность вряд ли можно назвать рынком. Лишь отчасти.

condor00 19 сентября 2018 | 10:22

...И если бы не всё пожирающая жадность (Крым и не Донбасс), Россия сейчас постепенно беспрепятственно интегрировалась бы в рынки Запада, параллельно формируя внутри страны аналог прежнего класса собственников который был уничтожен революцией.
А теперь только мечты...

zkotor 19 сентября 2018 | 10:28

А ваше то какое свинячье дело, везде хотят своё рыло засунуть! Вы лучше поведайте народу как долларовый кэш сейчас тоннами из страны вывозят, а наличка нужна чтоб ваших чиновников вымогателей умасливать и хоть как то бизнес на плаву держать после ваших бандитских поборов. Вы, разграбив страну до нитки, планируете отбыть за бугор, а нам, суки, здесь выживать придётся, понимаете. выродки?!

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