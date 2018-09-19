Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет
По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов.
Ответ российской стороны на гибель экипажа Ил-20 вряд ли будет лежать в военной плоскости. Вероятнее всего, речь идет об абсолютном бездействии Москвы в тех вопросах, где раньше она готова была помогать Израилю. Например, Россия может отказаться от переговоров с Ираном и организацией «Хезболла», полагает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Напомню, что сирийские ПВО сбили самолет в минувший понедельник. Россия полностью возложила вину за крушение Ил-20 на израильскую сторону. В Минобороны заявили, что летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь. Однако Израиль настаивает на том, что к трагедии привел беспорядочный огонь с сирийской стороны. Как отмечают эксперты, опрошенные РБК, система противоракетной обороны, которую использует Сирия, довольна старая и далеко не совершенна, и вполне вероятно, что система расценила израильский и российский самолет как групповую цель и в момент наведения захватила самый мощный сигнал, который исходил от российского Ила.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что ответные действия со стороны Москвы «заметят все», и они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности военных и российских объектов в Сирии.
Комментарии27
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alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:08
Израль ответит за гибель российских лётчиков!
meteor1908 19 сентября 2018 | 10:10
Десятилетие побед началось.
Прошу отнестись с пониманием.
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 10:29
Точно. Теперь обладатели воронежской прописки не смогут выехать в Израиль. Никак.
hz6691 19 сентября 2018 | 10:13
alexsokoll: И за Севастополь!
boooben 19 сентября 2018 | 10:15
"Заметят все" - это как? Вовка наложит кучу прилюдно на очередном саммите?
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:25
hz6691:
Севастополь уже дома, а за лётчиков израиль ответит.
horseraddish 19 сентября 2018 | 10:30
alexsokoll: Громким пуком.
traxau_okurka 19 сентября 2018 | 10:09
Ага, предупредила. Как и путька предупредил турков за сбитого летчика. И ведь сдержал слово, стервец. Настоящий офицер. Честь мундира и всё такое. Дал туркам скидку на газ.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:28
traxau_okurka:
Турок осулили и посадили за сбитый российский самолёт, терористов, растрелявших лётчиков, уничтожили.
Так же будет и с Израилем.
mahnozlukka 19 сентября 2018 | 10:11
Первыми отреагировали братья Ротенберги и получили новые паспорта на фамилию ивановы
socialism 19 сентября 2018 | 10:13
Это была подлость со стороны израильских летчиков. И тех израильских военных, кто предупредил наших о своей атаке за минуту до её начала. Подлость. И ничем это израильтянам не оправдать.
nf5096004 19 сентября 2018 | 10:18
socialism: а если б предупредили? Тогда можно было бы и не вылетать.
socialism 19 сентября 2018 | 10:26
nf5096004: Тогда не получилось бы спрятаться за нашим самолётом и все были бы живы.
znajka 19 сентября 2018 | 10:31
socialism: глупости не пиши. Скорей всего атака ВВС Израиля происходила безотносительно нахождения в воздухе российского самолета разведки. Атаковали наземные цели, разведчика посчитали безопасным и атаковали. Весь хай, который начался, это попытка перевести стрелки с собственной рукожопости на Израиль.
hz6691 19 сентября 2018 | 10:15
Иначе придется отвечать нашим полководцам, которые не смогли наладить взаимодействие с сирийской ПВО.
allasc 19 сентября 2018 | 10:16
короче евреи мочите этих русских.... тоесть гоев в туалетах :))))
putin_itogy 19 сентября 2018 | 10:16
Да он ё*нутый, на всю плешь-маковку..
Диагноз давно поставлен.
Б.Немцов: "да он ё*нутый".(с)
А.Меркель: "путин, он, возможно, утратил связь с реальным миром". (т.е. паранойя.)
jblack2 19 сентября 2018 | 10:18
Возможно речь идёт об обновлении системы ПВО Сирии и обучении лиц ей управляющих.
Заметить изменения смогут все, когда будут исключены безнаказанные авиа- и ракетные удары по Сирии её не дружественными соседями...
four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:25
jblack2: ага... "обучение лиц ей управляющей"!!! Вы проконсультируйтесь у военпенсов, которые были советниками и специалистами (инструкторами) в лохматые совковые годы... Каков результат? Нельзя слезть с пальмы в кабину ЗРК :(
four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:18
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге назвал причины гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем.
«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200».
Потрясающая военная логика...
Умозрительно представим себе ситуацию - Улица, божий день! Журналисты чего-то там снимают на видео. Вдруг шум, гам! Мент-опер преследует бандюка... Видя, что бандюк убегает, опер орёт: "Стой, стрелять буду!", делает предупредительный выстрел в воздух... Все по правилам. Но бандюк забегает за журналистов с их барахлом и бежит, уже прикрываясь ими. Мент, ничтоже сумняшеся, шмаляет в направлении журналистов... Ну и первым же выстрелом... Бандюк убегает. Начальники журналистов всем грустностно говорят: "Опер не виноват, он хороший, даром, что бегать и стрелять не умеет. Это гад спрятался за наших. Ну убёг гад, но у наших корма была широкая".
https://t.me/four_star_captain
allasc 19 сентября 2018 | 10:20
four_star_captain: С 200 стреляла у сирийцев.... да это типа мент в вашем рассказе примерно 90 летний старик слепой и возможно... даже глухой
four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:28
allasc: ну у нас всякое случается... Фемида, вот, с открытыми глазами имеется!
justlooking 19 сентября 2018 | 10:19
Предлагаю вернуться к термину "израильская военщина". Для полной иллюзии возвращения в детство, мне не хватает только его.
Хорошо хоть, что этот маршбросок в маразм не в моей стране происходит
stefford 19 сентября 2018 | 10:20
Вот спасибо! Наконец-то! Нам вашей "помощи" за последние 70 лет хватило. Ещё столько же если не дольше вашу "помощь" обезвреживать. Не было бы счастья, как говорится
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:31
stefford:
Израль ответит за гибель российских лётчиков!
nf5096004 19 сентября 2018 | 10:21
Как надоели со своими страшилками. Уже со всем миром рассорились. На очереди Иран, Турция и кто еще пока в друзьях числится?
ukrainian_katherina 19 сентября 2018 | 10:24
В этот день в Израиле был большой праздник, когда не ездят машины, кроме скорой помощи, ничего не работает, В се транспортные и грузоперевозки, аэропорты останавливаются на сутки. Люди постятся и молятся, переодевшись в белые одежды. Я вчера встречала подругу с детьми из Израиля. Они специально приехали рано утром в аэропорт и улетали последним рейсом на тот день в 13.00. Это огромное вранье. Израильские ПВО настолько точны, что перепутать и попасть в гражданский самолет ну никак не могут. Это не из древнего бука стрелять лишь бы куда и в кого. Ищите в Сирии «специалистов» по попаданию