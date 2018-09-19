Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет

По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов.

Ответ российской стороны на гибель экипажа Ил-20 вряд ли будет лежать в военной плоскости. Вероятнее всего, речь идет об абсолютном бездействии Москвы в тех вопросах, где раньше она готова была помогать Израилю. Например, Россия может отказаться от переговоров с Ираном и организацией «Хезболла», полагает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Напомню, что сирийские ПВО сбили самолет в минувший понедельник. Россия полностью возложила вину за крушение Ил-20 на израильскую сторону. В Минобороны заявили, что летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь. Однако Израиль настаивает на том, что к трагедии привел беспорядочный огонь с сирийской стороны. Как отмечают эксперты, опрошенные РБК, система противоракетной обороны, которую использует Сирия, довольна старая и далеко не совершенна, и вполне вероятно, что система расценила израильский и российский самолет как групповую цель и в момент наведения захватила самый мощный сигнал, который исходил от российского Ила.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что ответные действия со стороны Москвы «заметят все», и они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности военных и российских объектов в Сирии.