Z Архив новостей новости
5 27 6 2694
10:01, 19 сентября 2018

Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет

По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов.

Ответ российской стороны на гибель экипажа Ил-20 вряд ли будет лежать в военной плоскости. Вероятнее всего, речь идет об абсолютном бездействии Москвы в тех вопросах, где раньше она готова была помогать Израилю. Например, Россия может отказаться от переговоров с Ираном и организацией «Хезболла», полагает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Напомню, что сирийские ПВО сбили самолет в минувший понедельник. Россия полностью возложила вину за крушение Ил-20 на израильскую сторону. В Минобороны заявили, что летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь. Однако Израиль настаивает на том, что к трагедии привел беспорядочный огонь с сирийской стороны. Как отмечают эксперты, опрошенные РБК, система противоракетной обороны, которую использует Сирия, довольна старая и далеко не совершенна, и вполне вероятно, что система расценила израильский и российский самолет как групповую цель и в момент наведения захватила самый мощный сигнал, который исходил от российского Ила.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что ответные действия со стороны Москвы «заметят все», и они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности военных и российских объектов в Сирии.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:08

Израль ответит за гибель российских лётчиков!

meteor1908 19 сентября 2018 | 10:10

Десятилетие побед началось.
Прошу отнестись с пониманием.

luger_max_otto 19 сентября 2018 | 10:29

Точно. Теперь обладатели воронежской прописки не смогут выехать в Израиль. Никак.

hz6691 19 сентября 2018 | 10:13

alexsokoll: И за Севастополь!

boooben 19 сентября 2018 | 10:15

"Заметят все" - это как? Вовка наложит кучу прилюдно на очередном саммите?

alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:25

hz6691:

Севастополь уже дома, а за лётчиков израиль ответит.

horseraddish 19 сентября 2018 | 10:30

alexsokoll: Громким пуком.

traxau_okurka 19 сентября 2018 | 10:09

Ага, предупредила. Как и путька предупредил турков за сбитого летчика. И ведь сдержал слово, стервец. Настоящий офицер. Честь мундира и всё такое. Дал туркам скидку на газ.

alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:28

traxau_okurka:

Турок осулили и посадили за сбитый российский самолёт, терористов, растрелявших лётчиков, уничтожили.

Так же будет и с Израилем.

mahnozlukka 19 сентября 2018 | 10:11

Первыми отреагировали братья Ротенберги и получили новые паспорта на фамилию ивановы

socialism 19 сентября 2018 | 10:13

Это была подлость со стороны израильских летчиков. И тех израильских военных, кто предупредил наших о своей атаке за минуту до её начала. Подлость. И ничем это израильтянам не оправдать.

nf5096004 19 сентября 2018 | 10:18

socialism: а если б предупредили? Тогда можно было бы и не вылетать.

socialism 19 сентября 2018 | 10:26

nf5096004: Тогда не получилось бы спрятаться за нашим самолётом и все были бы живы.

znajka 19 сентября 2018 | 10:31

socialism: глупости не пиши. Скорей всего атака ВВС Израиля происходила безотносительно нахождения в воздухе российского самолета разведки. Атаковали наземные цели, разведчика посчитали безопасным и атаковали. Весь хай, который начался, это попытка перевести стрелки с собственной рукожопости на Израиль.

hz6691 19 сентября 2018 | 10:15

Иначе придется отвечать нашим полководцам, которые не смогли наладить взаимодействие с сирийской ПВО.

allasc 19 сентября 2018 | 10:16

короче евреи мочите этих русских.... тоесть гоев в туалетах :))))

putin_itogy 19 сентября 2018 | 10:16

Да он ё*нутый, на всю плешь-маковку..
Диагноз давно поставлен.
Б.Немцов: "да он ё*нутый".(с)
А.Меркель: "путин, он, возможно, утратил связь с реальным миром". (т.е. паранойя.)

jblack2 19 сентября 2018 | 10:18

Возможно речь идёт об обновлении системы ПВО Сирии и обучении лиц ей управляющих.
Заметить изменения смогут все, когда будут исключены безнаказанные авиа- и ракетные удары по Сирии её не дружественными соседями...

four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:25

jblack2: ага... "обучение лиц ей управляющей"!!! Вы проконсультируйтесь у военпенсов, которые были советниками и специалистами (инструкторами) в лохматые совковые годы... Каков результат? Нельзя слезть с пальмы в кабину ЗРК :(

four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:18

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге назвал причины гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем.
«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200».
Потрясающая военная логика...
Умозрительно представим себе ситуацию - Улица, божий день! Журналисты чего-то там снимают на видео. Вдруг шум, гам! Мент-опер преследует бандюка... Видя, что бандюк убегает, опер орёт: "Стой, стрелять буду!", делает предупредительный выстрел в воздух... Все по правилам. Но бандюк забегает за журналистов с их барахлом и бежит, уже прикрываясь ими. Мент, ничтоже сумняшеся, шмаляет в направлении журналистов... Ну и первым же выстрелом... Бандюк убегает. Начальники журналистов всем грустностно говорят: "Опер не виноват, он хороший, даром, что бегать и стрелять не умеет. Это гад спрятался за наших. Ну убёг гад, но у наших корма была широкая".
https://t.me/four_star_captain

allasc 19 сентября 2018 | 10:20

four_star_captain: С 200 стреляла у сирийцев.... да это типа мент в вашем рассказе примерно 90 летний старик слепой и возможно... даже глухой

four_star_captain 19 сентября 2018 | 10:28

allasc: ну у нас всякое случается... Фемида, вот, с открытыми глазами имеется!

justlooking 19 сентября 2018 | 10:19

Предлагаю вернуться к термину "израильская военщина". Для полной иллюзии возвращения в детство, мне не хватает только его.
Хорошо хоть, что этот маршбросок в маразм не в моей стране происходит

stefford 19 сентября 2018 | 10:20

Вот спасибо! Наконец-то! Нам вашей "помощи" за последние 70 лет хватило. Ещё столько же если не дольше вашу "помощь" обезвреживать. Не было бы счастья, как говорится

alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:31

stefford:

Израль ответит за гибель российских лётчиков!

nf5096004 19 сентября 2018 | 10:21

Как надоели со своими страшилками. Уже со всем миром рассорились. На очереди Иран, Турция и кто еще пока в друзьях числится?

ukrainian_katherina 19 сентября 2018 | 10:24

В этот день в Израиле был большой праздник, когда не ездят машины, кроме скорой помощи, ничего не работает, В се транспортные и грузоперевозки, аэропорты останавливаются на сутки. Люди постятся и молятся, переодевшись в белые одежды. Я вчера встречала подругу с детьми из Израиля. Они специально приехали рано утром в аэропорт и улетали последним рейсом на тот день в 13.00. Это огромное вранье. Израильские ПВО настолько точны, что перепутать и попасть в гражданский самолет ну никак не могут. Это не из древнего бука стрелять лишь бы куда и в кого. Ищите в Сирии «специалистов» по попаданию

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, Путин сказал, что они известны российским властям. «Ничего там особенного и криминального нет»...

5 376 6 77329 12.09
8читать ;смотреть
Kпутин, скрипаль, расследования, видео, мнения
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 91 6 43852
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 143 6 13910 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 641 6 69462 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15402 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23479 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Владимир Пастухов доктор политических наук, St.Antony College, Oxford

Виктор Золотов как зеркало русской деградации Когда первый жандарм Империи угрожает своему оппоненту — это опасно. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную — это уже не опасно, а скорее смешно и печально…

5 44 6 32619 12.09
Kобщество, навальный, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7340 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 58 6 7963 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 18487 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Павел Каныгин специальный корреспондент «Новой Газеты»

Восстановленному верить? Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше вопросов к Минобороны РФ…

5 55 6 7649 09:01
Kрф, минобороны, авиа, мнения
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 63 6 8982
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? 2980656

5 57 6 8651 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11480 13.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87626 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 57 6 9700 17.09

Популярное за неделю

Новости

Отравленная в Солсбери модель из России рассказала об угрозах в свой адрес 30-летняя Анна Шапиро называет себя дочерью российского генерала…

5 29 6 13611
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 198506 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 137 6 42657 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 338454 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 182017 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3664173

Сегодня в эфире