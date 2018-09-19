На Сахалине 23 человека отравились шаурмой
Как сообщили в Роспотребнадзоре, все они купили ее в одном и том же киоске, — передает ТАСС.
Деятельность местного предпринимателя, который владеет этой торговой точкой могут приостановить.
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Как сообщили в Роспотребнадзоре, все они купили ее в одном и том же киоске, — передает ТАСС.
Деятельность местного предпринимателя, который владеет этой торговой точкой могут приостановить.
Комментарии6
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cromwel 19 сентября 2018 | 09:49
Ну вот, и в Англию ехать не надо. Петров с Башировым случайно сопки на Сахалин посмотреть не заезжали?
vavylo 19 сентября 2018 | 09:51
"..отравились шаурмой" - Вот чем надо было мазать ручки в Солсбери! ((
Йо!
w49 19 сентября 2018 | 09:49
Ничего удивительного.
Посмотрите повнимательнее на любую палатку, где торгуют этим (с позволения сказать) "продуктом".
Нет раковины, где вымыть руки и тем более, нет туалета.
Теперь ещё обратите внимание вот на что:
Любой таджик, узбек или киргиз, когда спрашивает Вас:
"Как пройти в библиотеку"?, где в это время держит свои руки?
- Правильно!
- Он чешет свои половые органы.
Точно так же его руки частенько посещают это место и при приготовлении шаурмы.
Приятного аппетита, дорогие друзья!
ugas 19 сентября 2018 | 10:14
Никогда понять не могла людей, которые покупают и жрут это не пойми из чего и как сделанное блюдо! А уж от изготовителя этого "продукта" блевать тянуло.
drgonish 19 сентября 2018 | 10:18
Быстрее их в Германию на обследование.
sg100 19 сентября 2018 | 10:24
Испытания Новичок-2 прошли успешно. Англии приготовиться )))
ЗЫ Хермания никого не вывезла? Ну правильно, они же в музеях не ипутся, футбольные матчи не портят