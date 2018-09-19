В Австралии за  иглы в продуктах собираются сажать на срок до  15 лет

О планах ужесточить наказание объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, глава правительства выступил на фоне продолжающегося кризиса в сельскохозяйственной отрасли, который вызван паникой на рынке свежих фруктов. В продукции, как минимум, семи производителей клубники были обнаружены иглы и булавки. Позже иголки нашли в яблоках и бананах.