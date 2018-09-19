В Австралии за иглы в продуктах собираются сажать на срок до 15 лет
О планах ужесточить наказание объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, глава правительства выступил на фоне продолжающегося кризиса в сельскохозяйственной отрасли, который вызван паникой на рынке свежих фруктов. В продукции, как минимум, семи производителей клубники были обнаружены иглы и булавки. Позже иголки нашли в яблоках и бананах.
Комментарии5
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le_roi 19 сентября 2018 | 09:52
Бред какой то...
Зачем?
venmud 19 сентября 2018 | 09:55
Вот, что значит настоящая рыночная конкуренция и толковый Моррисон.
putin_itogy 19 сентября 2018 | 09:57
путин.
Мстит за то что его однажды, здоров испугал Премьер Австралии.
Пообещав однажды перед встречей на саммите разобраться с ним по мужски.
Запомнил..
Коротышка всегда мстит, в долгую.
nemof 19 сентября 2018 | 09:58
А 5 лет строгого режима за картельный сговор они еще не просят?!!!
askol2016 19 сентября 2018 | 10:16
А Петров и Боширов случаем, в Австралию не ездили?