В России может появиться торговый знак «Petroff & Вoshirov», который будет подарен подозреваемым в отравлении Скрипалей. Сделать это собирается компания «Золотой бренд».

Как передает новостное агентство «Москва», под этим торговым знаком можно будет производить химические вещества и оказывать туристические услуги.

Британские власти обвинили в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают сотрудниками ГРУ. Люди с такими именами в интервью RТ сказали, что были в Солсбери в качестве туристов.