В России может появиться торговый знак Petroff & Вoshirov, который будет подарен подозреваемым в отравлении Скрипалей
В России может появиться торговый знак «Petroff & Вoshirov», который будет подарен подозреваемым в отравлении Скрипалей. Сделать это собирается компания «Золотой бренд».
Как передает новостное агентство «Москва», под этим торговым знаком можно будет производить химические вещества и оказывать туристические услуги.
Британские власти обвинили в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают сотрудниками ГРУ. Люди с такими именами в интервью RТ сказали, что были в Солсбери в качестве туристов.
Комментарии17
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timbuktu 19 сентября 2018 | 09:37
боже,какой крутняк!
polsan 19 сентября 2018 | 09:40
Не плохо бы ещё туда Симонян с её фото из интервью приклеить! ))
putin_itogy 19 сентября 2018 | 10:07
polsan: А ей подарить специальные войлочные тапки, "казарменные"..
В которых, вонючих, она приходит на ток-шоу к чете Скабеевых..))
И табуретку..
Поскольку она не может стоять более трёх минут..))
dsa_dsf 19 сентября 2018 | 09:41
уже - "На Сахалине 23 человека отравились шаурмой
Как сообщили в Роспотребнадзоре, все они купили ее в одном и том же киоске, — передает ТАСС."
lager23 19 сентября 2018 | 09:43
под этим торговым знаком можно будет производить химические вещества и оказывать туристические услуги.
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Не много ли в стране гомосятины, чтобы создавать под это целые линейки брендов?
kypykyky 19 сентября 2018 | 10:04
lager23: эту территорию явно опыляют какой то дурью, помимо телеящика. Если на всё происходящее смотреть трезво, возникает желание куда нибудь спрятаться
kunst54 19 сентября 2018 | 09:50
Если эти два болезных назвали бы бренд своей "фирмы" по спортивному питанию, то лучшей рекламы для нее нельзя и придумать.
punyoshohlai 19 сентября 2018 | 09:53
" У вас проблемы? Новичоок! Вот решение!
Petroff & Boshiroff / Poison Service Ltd."
domna 19 сентября 2018 | 09:54
Изящный фэйк. Еще деньги на это тратить......
wasielna 19 сентября 2018 | 09:58
- Семечки из Чернобыля! Семечки из Чернобыля!
- Ты что такое, бабка, кричишь? Кто ж покупать такое будет?
- И-и, милай! Хорошо беруть-то. Кто для мужа старого, кто для тещи, кто для соседа..
wargen 19 сентября 2018 | 09:59
Знак будет на фоне радуги, ниже мелкими буквами гру
rom8883 19 сентября 2018 | 10:04
Знак "Чикатило " уже используется?
npecca 19 сентября 2018 | 10:05
под этим торговым знаком можно будет производить химические вещества
Petroff & Boshirov: a deadly attractive scent
и оказывать туристические услуги
Petroff & Boshirov: your fastest journey to paradise (*)
(*) One way only
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 10:12
Лучше уж сразу героев России.
С 2009 года этим нелюдям были выданы
новые документы и они все эти годы
колесили по Европе. Сколько загубленных
жизней на счету этих убийц? А кровавая гэбня
превращает все это в клоунаду и балаган.
germanorum 19 сентября 2018 | 10:16
"Если вы два влюбленных в архитектуру мачо и вам негде вместе обсудить высоту Солсберецкого, Нотрдамецкого и Бернецкого соборов, то отели экстра-эконом-класса "Petroff & Boshiroff" всегда к вашим услугам. Бронирование номеров и проституток на сайте HomosectorG.ru"
drgonish 19 сентября 2018 | 10:16
А бриты уже продают водку Novichok в 75 градусов.
https://clck.ru/EPT72
ankir 19 сентября 2018 | 10:20
По моему много бреда в этой версии со "шпионами" от Терезы Мэй, которая вешает лапшу всему миру. Я не представляю как высокотоксичное вещество перевозили во флакончике от духов. А потом его распыляли, наносили на ручку двери без противогаза и комбинезона химзащиты. Где тогда противогазы и комбинезоны спрятаны?