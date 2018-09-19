Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать будущую американскую базу в стране Форт Трамп
Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Сейчас в Польше присутствуют три тысячи американских военных на ротационной основе. За постоянное присутствие военных США Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов.
Комментарии14
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lion64__2 19 сентября 2018 | 09:40
Лучше бы назвали "Канатчикова дача 2.0"
mahnozlukka 19 сентября 2018 | 09:40
lion64__2: нет, лучше "За пацанов!!"
boseal 19 сентября 2018 | 09:41
А где-то в это самое время Петя Порошенко пустил слезу от зависти к полякам, которым так повезло.
mahnozlukka 19 сентября 2018 | 09:49
boseal: петя в это время наливает " за сбитого" )))
kara 19 сентября 2018 | 09:43
а как же Маккейн?
ukretotakoividskota 19 сентября 2018 | 09:46
В раконагебание поляки даже каклов превзошли.
timbuktu 19 сентября 2018 | 09:46
"вот и славно - трам-пам-пам!"))
petervladov 19 сентября 2018 | 09:50
..назвать будущую американскую базу в стране Форт Трамп
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А Порошенко всё равно его больше любит - КУ!
mahnozlukka 19 сентября 2018 | 09:54
petervladov: порошенке ещё учица и учица у израильтян
drgonish 19 сентября 2018 | 10:06
Опять пшеки у шумеров идею украли.
rom8883 19 сентября 2018 | 10:07
думаю Жириновский предложит назвать российскую базу где-нибудь "Трампнаш"
sg100 19 сентября 2018 | 10:15
Зачетно лизнул, дудочка ))) С нашей стороны нужно поставить базу и назвать "В рот Трампа"
socialism 19 сентября 2018 | 10:17
Добровольный отказ от суверенитета и сдача страны заморскому хозяину...
Какой позор! Для русских подобный пример немыслим.
prof57 19 сентября 2018 | 10:23
Точнее - Форт Трамп Импичментович.