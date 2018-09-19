Нефтяные компании попросили увеличить компенсацию за сдерживание роста цен на бензин

Как пишет газета «Ведомости», они хотят получить 630 миллиардов рублей. Издание отмечает, что в правительстве идею одобрили, но решение пока не принято.

Против повышения компенсации выступал Минфин, зам.министра финансов Илья Трунин ранее отметил, что «было бы очень странно выплатить нефтяникам деньги, взятые со всего населения в виде НДС».