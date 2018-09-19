Нефтяные компании попросили увеличить компенсацию за сдерживание роста цен на бензин
Как пишет газета «Ведомости», они хотят получить 630 миллиардов рублей. Издание отмечает, что в правительстве идею одобрили, но решение пока не принято.
Против повышения компенсации выступал Минфин, зам.министра финансов Илья Трунин ранее отметил, что «было бы очень странно выплатить нефтяникам деньги, взятые со всего населения в виде НДС».
Комментарии20
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traxau_okurka 19 сентября 2018 | 09:38
2002 – Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 – Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 – Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 – "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин" — считает Путин.
2007 – Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 – Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 – Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 – Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 – Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 – Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 – Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 – "В этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 – Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!).".
2016 – Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
2017 – "Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены (на бензин), и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы".
nikolashin2017 19 сентября 2018 | 09:46
traxau_okurka: он лицемерить лишь горазд
и на народ ложил не раз...
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 09:52
nikolashin2017: судя по реакции так тупому рашкинскому народу нравится, когда вова не него кладёт!
vikwlad 19 сентября 2018 | 10:01
Что за идиотизм - компенсация за сдерживание роста цен на бензин. А компенсация откуда? Из налогов?
Регулируют цены чисто по коммунистически. Конкуренции нет никакой.
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 09:57
traxau_okurka: призрак Венесуэлы уже прибыл в россию путина!
kochar 19 сентября 2018 | 10:00
traxau_okurka: 2018 - да пошли вы все на ... .
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 10:20
kochar: " 2018 - да пошли вы все на ... "
2019 - каратели нацгвардии избивают и калечат автовладельцев
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:03
traxau_okurka:
В нищей украине бензин в 2 раза дороже, чем в ьогатой России.
Израль ответит за гибель российских лётчиков!
lager23 19 сентября 2018 | 09:40
Путен ведёт всю страну к банкротству, он безумен, но мало кто верит в эту очевидную реальность, так как это не укладывается в головах людей!
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:05
lager23:
Банкрот - твой бандеростан, а у России рекордные ЗВР 470млрд долларов, бензин дешевле в 2 раза, чем на украине.
hz6691 19 сентября 2018 | 10:18
alexsokoll: А ели прибавить коллекцию виолончелей, то ...
lager23 19 сентября 2018 | 10:20
alexsokoll: кастрюля, бензин у НАС в РФ стоит дороже чем в США, а ЗВР с учётом долга госкорпораций и рецессии в экономике близок к нулю!
lenin3 19 сентября 2018 | 09:40
Вошьдь после этого предложения должен ещё раз выступить по ТВ,пошмыгать носом и объяснить,что денег для народа нет,а есть только для держущих всю экономику России на своих могучих плечах атлантах-нефтяниках...
sergirusso 19 сентября 2018 | 09:42
Жизнь - обмен веществ(учебник физиологии). Взять с бизнеса 600 ярдов для выполнения майских указов для поддержки населения, повысить НДС на 600 ярдов с населения для поддержки бизнеса...
lion64__2 19 сентября 2018 | 09:42
Проще и дешевле будет ликвидировать эти "компании", а главарей за решётку отправить, на казённое содержание.
vedma2017 19 сентября 2018 | 09:54
lion64__2:
Как можно ! Это же лучшие друзья фюрера !! Они за решетку без него не пойдут !
polsan 19 сентября 2018 | 09:45
630 миллиардов рублей - это столько как раз стоили пенсии )
cromwel 19 сентября 2018 | 09:52
Вот они, печальные результаты путинской экономики, развал всего и вся. Но пипл и это схавает. А не схавает, у режима росгвардия есть и военные. Их реформа то не касается.
advokat52 advokat 19 сентября 2018 | 09:57
А можно узнать чем обусловлен рост цен, сформированных в период стоимости барреля нефти в 100 долларов?
mr_samgin 19 сентября 2018 | 10:03
Спрос натопливо поднимает цены на бензин.
У нас рыночная экономика. Государство должно отпустить цены на бензин. Это не эго дело