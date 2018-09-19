Верховный суд Греции, как ожидается, обсудит сегодня апелляцию на решение экстрадировать во Францию Александра Винника

Выдачи россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве, добиваются сразу три страны.

Жалобу защиты Винника на его выдачу Парижу планировалось рассмотреть еще в начале сентября. Однако адвокатам удалось добиться переноса слушаний. Они сослались на процессуальные нарушения, связанные с отсутствием перевода основных документов. Кроме того, юристы отмечали, что отведенные по европейскому ордеру 60 дней на рассмотрение запроса французской стороны еще не истекли. Защита хочет расследования обвинений греческими следователями.

Винник был задержан в Греции в июле прошлого года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через биржу криптовалют. Вскоре после ареста на него завели дело в России, а затем во Франции. Греческий суд удовлетворил запросы о выдачи подозреваемого всех трех стран. Теперь решение о его судьбе придется принимать министру юстиции Греции.

Сам Винник говорил, что предпочел бы экстрадицию на родину. В мае он написал письмо в Генпрокуратуру о явке с повинной и признался в хищении 750 миллионов рублей.