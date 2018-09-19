Верховный суд Греции, как ожидается, обсудит сегодня апелляцию на решение экстрадировать во Францию Александра Винника
Выдачи россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве, добиваются сразу три страны.
Жалобу защиты Винника на его выдачу Парижу планировалось рассмотреть еще в начале сентября. Однако адвокатам удалось добиться переноса слушаний. Они сослались на процессуальные нарушения, связанные с отсутствием перевода основных документов. Кроме того, юристы отмечали, что отведенные по европейскому ордеру 60 дней на рассмотрение запроса французской стороны еще не истекли. Защита хочет расследования обвинений греческими следователями.
Винник был задержан в Греции в июле прошлого года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через биржу криптовалют. Вскоре после ареста на него завели дело в России, а затем во Франции. Греческий суд удовлетворил запросы о выдачи подозреваемого всех трех стран. Теперь решение о его судьбе придется принимать министру юстиции Греции.
Сам Винник говорил, что предпочел бы экстрадицию на родину. В мае он написал письмо в Генпрокуратуру о явке с повинной и признался в хищении 750 миллионов рублей.
Комментарии3
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 09:08
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
s011ma 19 сентября 2018 | 09:53
Сам Винник говорил, что предпочел бы экстрадицию на родину. В мае он написал письмо в Генпрокуратуру о явке с повинной и признался в хищении 750 миллионов рублей.
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Ясно дело, ответить за несколько 750 миллионов рублей лучше, чем за несколько миллиардов долларов. Тем более, за вражеские миллиарды ему свои миллиарды, глядишь и простят, а то и к награде представят, еще и в депутаты назначат.
andre_klimov 19 сентября 2018 | 10:07
Неточность - суды не принимают решений об экстрадиции. Суды принимают решения о допустимости экстрадиции. Есть несколько решений судов, признающих допустимость экстрадиции во все три запрашивающие страны. Но окончательное решение примет минстр юстиции.