Верховная Рада Украины предлагает кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира
Он этого более, чем заслуживает, — сказал депутат Рады Иван Крулько.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюремного заключения в России. Его обвиняют в подготовке терактов. Сенцов держит бессрочную голодовку, которую начал в мае.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 09:08
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
blackshard77 19 сентября 2018 | 09:10
А ещё выдвинете его на режиссёра года на Оскар)))))
Помнится Савченку они уже хотели выдвинуть. Кстати а как там фрисавченка ещё сидит?)))
rom8883 19 сентября 2018 | 10:18
blackshard77: stebinmaku: epynda: alexsokoll: volgin_iw: lion64__2: pedrobutylkovich: А смогли бы вы господа повторить то, что делает Сенцов? Когда сможете, тогда и квакайте.
pedrobutylkovich 19 сентября 2018 | 10:30
rom8883: А смогли бы вы господа повторить то, что делает Сенцов?
__________________________________________
Можно подумать ты сможешь! Вот и не квакай.
stebinmaku 19 сентября 2018 | 09:19
Нобелевская премия прошла долгий путь от мирного динамита до мирной террористической взрывчатки..
epynda 19 сентября 2018 | 09:20
Некоторые Президенты США, получив Нобелевскую премию мира, вскоре начинали войну.
А Сенцов, возможно, получит Нобелевскую премию мира, после попытки теракта....
То есть, один получил до преступления, а другой после.....
Западная демократия......
yralez 19 сентября 2018 | 09:24
Прежде всего это значит спасти человека.
pedrobutylkovich 19 сентября 2018 | 09:30
yralez: Ты ещё поплачь...
alexsokoll 19 сентября 2018 | 09:58
Не человека, а терориста.
Год проголодает, попадёт в книгу рекордов гинеса, если поверят в бред про голодовку.
Израль ответит за гибель российских лётчиков!
pedrobutylkovich 19 сентября 2018 | 09:27
Укроп в своём репертуаре! А чего не Бен Ладена? Он то ещё более крутой террорист!
volgin_iw 19 сентября 2018 | 09:34
Шнобелевскую
lion64__2 19 сентября 2018 | 09:45
Уже вручали эту "премию" террористам, Менахему Бегину и Ясиру Арафату.
pedrobutylkovich 19 сентября 2018 | 09:47
lion64__2: А также террористу Бараку Абрамычу...
kochar 19 сентября 2018 | 09:48
Не о Нобелевской премии мира надо сейчас хлопотать, а спасать от смерти господа из Украины.
Что тут совок,что там совок.Только там чуточку он продвинут.Но в итоге та же жопа.
s011ma 19 сентября 2018 | 09:49
Судя по имеющимся комментариям, Рада в данном случае всё правильно делает, скоро в морги поступит некоторое количество захлебнувшихся собственной желчью.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 10:01
Израль ответит за гибель российских лётчиков!