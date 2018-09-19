Верховная Рада Украины предлагает кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Он этого более, чем заслуживает, — сказал депутат Рады Иван Крулько.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюремного заключения в России. Его обвиняют в подготовке терактов. Сенцов держит бессрочную голодовку, которую начал в мае.