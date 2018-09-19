Отравленная в Солсбери модель из России рассказала об угрозах в свой адрес

30-летняя Анна Шапиро называет себя дочерью российского генерала. Она рассказала газете Сан, что недавно уехала из Лондона после того, как в соцсетях ей стали угрожать.

Источники издания говорят, что Шапиро и ее мужа-британца в воскресенье в одном из ресторанов в Солсбери отравили стрихнином.