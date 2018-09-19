Отравленная в Солсбери модель из России рассказала об угрозах в свой адрес
30-летняя Анна Шапиро называет себя дочерью российского генерала. Она рассказала газете Сан, что недавно уехала из Лондона после того, как в соцсетях ей стали угрожать.
Источники издания говорят, что Шапиро и ее мужа-британца в воскресенье в одном из ресторанов в Солсбери отравили стрихнином.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 09:08
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
tremens_delirium 19 сентября 2018 | 09:21
yulya_tsikinna: ✄ C удoвoльcтвием paздвину нoжки ✄
Не по адресу.
На Эхе собираются политические извращенцы, так что вы со своими ножками никому не интересны. Даже модератору.
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 09:30
Источники издания говорят, что Шапиро и ее мужа-британца в воскресенье в одном из ресторанов в Солсбери отравили стрихнином...
Проверьте, кто были инициатором поездки в Солсбери, наверняка грязножопая чёрная вдова сама хотела отравить опостылевшего мужа.
polsan 19 сентября 2018 | 09:52
rpmcmurphy: Тролль путрик, спец по задам и их загрязнённости, в зависимости от персональной принадлежности, чего ты ходишь на сайт, тебя же тут за это банят! )) Напиши лучше со скольких аккаунтов пишешь, больше лайков будет, тролль! )))
s011ma 19 сентября 2018 | 09:36
yulya_tsikinna: Будете у нас на Колыме, заходите!
igorkot____1 19 сентября 2018 | 09:53
yulya_tsikinna: Патрик, хорош прикалываться.
vavylo 19 сентября 2018 | 09:15
Ох, и гиблое это место - Англия! ((
Йо!
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 09:23
vavylo: обычно ., в старые времена, обиженные бабы травили мужиков, вот и вова в той же роли обиженной бабы подвизался. Удел неудачника!
lager23 19 сентября 2018 | 09:19
Это паранойя, психика многих не выдерживает современного ритма жизни ... одни сходят с ума, другие, как yulya_tsikinna хотят неуёмного секса, человечество психически страдает и это всё более заметно!
Кстати, Юля могла бы служить в ГРУ и помогать "солсберийским туристам отрываться по полной" во время особоважных правительственных заданий!
nersesov 19 сентября 2018 | 09:28
lager23: а может, им с вами было бы интереснее, чем с Юлией? Не хотите выполнить пару правительвенных заданий?
lager23 19 сентября 2018 | 09:32
nersesov: Нарциссов, успокойтесь! ваши влажные фантазии оставьте при себе...
nersesov 19 сентября 2018 | 10:32
lager23: ну что вы, какие у меня фантазии! Вот у вас они, судя по вашему комменту выше, действительно влажные. Прочитали аннонс Юлии и сразу фантазия у вас забродила.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 09:19
30 лет это уже не модель
avp235 19 сентября 2018 | 09:23
kryimzdick:
Модели бывают разные, в том числе и модели 30-летних женщин.
А еще есть модели XXL...
alexsokoll 19 сентября 2018 | 09:55
kryimzdick:
Израиль ответит за гибель русских лётчиков.
kara 19 сентября 2018 | 09:19
ну ее то никто не травил, скорее она своего мужа.
eternity88 19 сентября 2018 | 09:27
"Операция прикрытия" - рыжие бобики, мол, сами травятся и без "петрова с бошировым", еще тупее, чем попытка применения БОВ "знаменитыми "не-ГРУшниками" (Симоньян: "Так что, ребят, вы ГРУшники?" "Петров": "Не, товарищ генерал сказал, что мы - пи...а...асы...")
klukvik 19 сентября 2018 | 09:35
увидеть Лондон и умереть
k700 19 сентября 2018 | 09:37
Видимо, хотела заявить, что до нее домогался Трамп, но проспала главный тренд, на этой теме уже не хайпанешь. Приходится заявлять, что ее отравил Путин. А вообще, это уже даже не идиотизм. Такие организмы были всегда, но не всегда журналисты судорожно хватались за бред любого легковозбудимого придурка или мошенника. Тревожная канитель..
terens 19 сентября 2018 | 09:42
рука кремля не устает работать
kochar 19 сентября 2018 | 09:50
terens: Надо бы сменить руку.
s011ma 19 сентября 2018 | 09:45
Можно с ходу придумать несколько версий:
1. Папино задание выполняла, но, как всегда и бывает, накосячила.
2. Зять теще не угодил.
3. Что-то не так у папы с карьерой из-за зятя.
4. У папы есть подчиненные: а.) метящие на его место; б.) желающие перед ним прогнуться.
Это ничтожное количество версий только одной направленности, можно еще искать английский след, украинский, теперь еще израильский и кучу других.
Жду премиальных от Скотланд-Ярда и нашего СК.
midnightblues 19 сентября 2018 | 09:47
Решили превратить в балаган
Арестовать-и выбить реальные показания
lion64__2 19 сентября 2018 | 09:47
"Не смотрите вы так, сквозь прищуреных глаз
Джентльмены, бароны, и леди
Я за двадцать минут опьянеть не смогла
От бокала холодного бренди.
Ведь я институтка, я дочь камергера
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера
Приют эмигранта - свободный Париж.
Мой отец в октябре убежать не успел,
Но для белых он сделал не мало
Срок пришёл и холодное, холодное слово - расстрел
Прозвучал приговор трибунала.
И вот я проститутка, я фея из бара
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера
Приют эмигранта, свободный Париж.
Я сказала полковнику: "Нате, возьмите!"
Но не донской же валютой за это платить.
Вы мне франками, сэр, заплатите,
А всё остальное - дорожная пыль.
Ведь я институтка, я дочь камергера
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера
Приют эмигранта, свободный Париж.
Только лишь иногда под покров в дикой страсти
Я вспоминаю Одессы родимую пыль
И тогда я плюю в их слюнявые пасти,
А всё остальное - печальная быль.
И вот я проститутка, я фея из бара
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера
Приют эмигранта, свободный Париж."
buzukin1905 19 сентября 2018 | 09:47
Да фуле там, все ясно - хайли лайкли, мля! Нюрку наняли травануть мужика те, кто разоряет бары и кормушки в Солсбери, штобы скупить задешево. Тем более, што англичайник, што блевал пеной, таки на ней женился - десять лет она его домогалась, надоел хуже горькой редьки. Вот вам два мотива в одном флаконе - да и вообще нужно поискать уволенного из Портон Дауна дауна, у которого крыша съехала от возможности отравить половину мира. Ясен пень, што он вот, где-то рядом, а может и работал в этих кормушках - как еще лучше всего травануть посетителя? Нюрка ему дала отраву, он и сыпанул англичайнику, дело-то и пошло!
Ну как? Круче, чем у лживой сучки Терезы? Патамушта правда! Хайли лайкли :)
mitja_76 19 сентября 2018 | 09:49
Империя (Британская) наносит ответный удар. ))))
midnightblues 19 сентября 2018 | 09:49
Как говорится,трави стрихнином грушника,пока не позеленеет
и бледной поганкой свр щика-пока не побелеет
это песня -авторство фсо кстати
они так друг дружку любят
johnywalker 19 сентября 2018 | 09:51
Тенденция, однако...
w49 19 сентября 2018 | 09:53
Это какая-то травля началась....
ankir 19 сентября 2018 | 09:56
В SUNе она сказала сказала, что Путин ее отравил. У этой бабы куриные мозги или вместо мозгов в черепе дерьмо. Хотя зачем ей мозги?
ematveev 19 сентября 2018 | 10:28
Похоже, ее бред даже ЭМ не рискнуло процитировать:
===
"...She told The Sun: “I was targeted by Putin’s henchmen. They want me dead as I oppose Putin and have turned my back on my country. Russia is capable of anything.”..."
===