Польша готова частично финансировать строительство на своей территории военной базы США

Присутствие американской армии необходимо стране в качестве гарантии безопасности в том числе из-за политики России.

Варшава готова компенсировать Вашингтону более 2 миллиарда долларов за увеличение военного контингента США и его постоянное присутствие в стране. Для размещения американской базы есть немало причин, среди которых и агрессия со стороны России, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. В Польше в частности видят угрозу в постоянном усилении военной активности в Калининградской области, которая граничит со страной. Кроме того, отметил президент, российская сторона уже была замечена в нарушении международного права. И появление такой базы – гарантия безопасности Польши. Между тем, Дональд Трамп считает обоснованными опасения властей республики в отношении России. Он также заявил, что Вашингтон «очень серьезно» рассматривает вопрос размещения в Польше своих войск. Отмечу, что в настоящее время в Польше размещены более 3 тысяч американских военных, но не на постоянной, а на ротационной основе.

Впервые о планах Польши по размещению американской военной базы на своей территории пресса узнала еще в мае. Тогда в Кремле назвали этой очередной попыткой экспансии НАТО и заявили, что такое нарушение баланса сил на континенте приведет к контрдействиям с российской стороны.