Польша готова частично финансировать строительство на своей территории военной базы США
Присутствие американской армии необходимо стране в качестве гарантии безопасности в том числе из-за политики России.
Варшава готова компенсировать Вашингтону более 2 миллиарда долларов за увеличение военного контингента США и его постоянное присутствие в стране. Для размещения американской базы есть немало причин, среди которых и агрессия со стороны России, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. В Польше в частности видят угрозу в постоянном усилении военной активности в Калининградской области, которая граничит со страной. Кроме того, отметил президент, российская сторона уже была замечена в нарушении международного права. И появление такой базы – гарантия безопасности Польши. Между тем, Дональд Трамп считает обоснованными опасения властей республики в отношении России. Он также заявил, что Вашингтон «очень серьезно» рассматривает вопрос размещения в Польше своих войск. Отмечу, что в настоящее время в Польше размещены более 3 тысяч американских военных, но не на постоянной, а на ротационной основе.
Впервые о планах Польши по размещению американской военной базы на своей территории пресса узнала еще в мае. Тогда в Кремле назвали этой очередной попыткой экспансии НАТО и заявили, что такое нарушение баланса сил на континенте приведет к контрдействиям с российской стороны.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 09:09
В ответ на эту наглую выходку поляков, Россия должна профинансировать строительство на своей территории китайских военных баз!
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 09:12
Варшава готова компенсировать Вашингтону более 2 миллиарда долларов за увеличение военного контингента США и его постоянное присутствие в стране...
Ну, не знаю, если взглянуть на сдерживание раскосых орд В.Путина в соотношении цены/качество, то гораздо выгодней пригласить в Польшу грузинских обосранцев или украинских киборгов, которые в одиночку противостоят России и прикрывают европейскую цивилизацию от жадных до чужих территорий азиатов.
eternity88 19 сентября 2018 | 09:20
rpmcmurphy: портянкин, считать чужие деньги (именно чужие, а не украденные у России разнообразными роттенбергами-усмановыми-золотовыми) - дурной тон. дырки в своих карманах считай. за это никто не упрекнет.
и отдельно мои порткам "поздравления" с очередной "внешнеполитической победой". ваши многолетние истерики по поводу "неприемлемого расширения НАТО на восток", от публичных визгов и самогипноза до прямой военной агрессии против суверенных соседей, увенчались таким закономерным результатом - присутствие НАТО у границ России материализовалось на постоянной основе.
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 09:26
eternity88:
Зачем грязножопая диаспора читает комменты портянок, я не понимаю, лично я срал на жидобандеровцев и на их комментарии.
eternity88 19 сентября 2018 | 09:56
rpmcmurphy: "лично я сра..."
да никто и не сомневается в твоем интеллекте уровня выгребной ямы. вот только ты при этом свое "лично я сра..." штаны снимать так еще и не научился. в чем тоже мало кто сомневается.
polsan 19 сентября 2018 | 09:32
eternity88: зачем Вы кормите тролля путрика, спеца по чистоте задов друзей и обижаете, называя его портянкой? ))) Этот трудяга сидит на нескольких аккаунтах потея, пытается себе заработать свои 11-80. ))
nersesov 19 сентября 2018 | 09:33
mikhail_spb_: может, иногда лучше ничего не написать. Или для вас смысл жизни будет потерян, если вы не выложите очередной глупый комментарий?
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 09:09
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
parasuk_ 19 сентября 2018 | 09:09
Этого мало. Вот на литве американцам скоро разрешат пользоваться правом первой ночи.
fessgray 19 сентября 2018 | 09:24
parasuk_: идиот ... это только хозяева твоих предков так поступали с твоими предками ... русские мрази помещики издевались над рабами, в которых превратили собственный народ . История моей несчастной России - это самая страшная и печальная книга в мире.
epynda 19 сентября 2018 | 09:09
2 миллиарда.....
Видимо, доходы от рабского труда украинских гастробайтеров, позволяют это сделать....
stebinmaku 19 сентября 2018 | 09:11
#Ну возьмите меня!# , ну лягте на меня, я на всё готова, и сама заплачу́..
velbkeirf1 19 сентября 2018 | 09:18
в Кракове жила очень богатая женщина, один унитаз у нее был серебряный другой из хрусталя, но обоср-сь она в лифтовой кабине в когда в город вошли русские танки
fessgray 19 сентября 2018 | 09:22
молодцы братья поляки. благодаря сталину и путинету они нас ненавидят, но мы избавимся от баласта и все исправим. Русские более тысячи лет воюют со всеми подряд. Пора бы положить этому конец и начать дружить!
velbkeirf1 19 сентября 2018 | 09:36
fessgray:❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
lager23 19 сентября 2018 | 09:26
Никто за всю историю НАТО не сделал больше для укрепления военного блока как Путен!
Спасибо Путену за это!
stas12006 19 сентября 2018 | 09:32
не в том числе из-за политики росси , а именно из-за политики россии.
rom8883 19 сентября 2018 | 10:10
Путин пыжится одной российской армией противостоять целому блоку армий стран НАТО.