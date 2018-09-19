Власти Китая не станут понижать курс юаня для поддержки экспорта в условиях торговой войны с США
Это заявил глава правительства страны Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине.
На днях президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.
Комментарии2
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yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:57
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
andre_klimov 19 сентября 2018 | 09:09
Еще бы! Китайцы - не дураки и повторенния проблем 2015-2016 года, когда они попытались дежальвировать юань всего на 3% они не хотят.
Но надо понимать и как мыслят эти люди. Поэтому, скорей всего, согласившись с требованием Трампа об отвязке юаня от доллара хитрые китайцы привяжут его к "валютной корзине", составленной из валют, медленно дрейфующей в сторону удешевления (например - европейских валют) .
Не совсем понятно, что придумает КПК в ответ на требование соблюдать права интеллектуальной собственности. Скорее всего - станут использовать слаборазвитые страны как прокси. Они уже йето делали с Камбоджей и Вьетнамом. Сейчас, из-за необходимых обьемов, которые необходимо прикрыть, скорей всего будут использовать Монголию и Россию.
А пока что наблюдаем снижение индекса деловой активности и снижение обьема экспортных заказов.