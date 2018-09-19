Три четверти россиян поддерживают идею запрета смартфонов в школе

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, — передает ТАСС. Большинство респондентов полагают, что такое ограничение заставит детей лучше учиться.

В конце августа министр просвещения Ольга Васильева завила о том, что школьники должны сдавать свои телефоны перед началом занятий.