Три четверти россиян поддерживают идею запрета смартфонов в школе
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, — передает ТАСС. Большинство респондентов полагают, что такое ограничение заставит детей лучше учиться.
В конце августа министр просвещения Ольга Васильева завила о том, что школьники должны сдавать свои телефоны перед началом занятий.
Комментарии12
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polsan 19 сентября 2018 | 08:57
А как же дети будут записывать на свои смартфоны, как к сними разговаривают и о чём говорят их невероятно умные учителя, которые точно знают как надо жить?! ))
regert 19 сентября 2018 | 09:16
polsan:
Для этих целей, мне кажется, подойдут и просто диктофоны. Отсутствие телефонов заставит больше разговаривать. По своему опыту: писать тексты на разные темы умею, а вот рассказывать связанно не получается.
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 09:19
polsan:
в стране "золотов-это-россия" населению вообще надо запретить всю мобильную связь и фотографические аппараты - а то снимают видео и фотки, на котрых доблестные гвардейцы избивают, увечат и убивают это самое население
автомобили тоже запретить
населению предписать носить одинаковую робу с номерами
пусть мобилами, тырнетами, автомобилями пользуются только приближенные к телу - именно так Россия достигнет Истинного Величия и будет систематически продолжать вставать с колен
blackshard77 19 сентября 2018 | 09:26
polsan: забавный факт пользоваться телефонами запрещено во многих школах в Европе, запрещено законом в Японии и только в России либерастня жопу рвёт за то чтоб им не запрещали сидеть в их первом классе и лайкать любимого навального)
rom8883 19 сентября 2018 | 10:12
polsan: Согласен. Но пользование калькулятором мешает тренировать ум.
yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:59
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
aleks50 Алексей Клубников 19 сентября 2018 | 09:03
Выживающие из ума в своё время и паровоз хотели запретить.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 09:13
А ещё в свое время россияне были против картофеля и оспопрививания
kosh 19 сентября 2018 | 09:31
kryimzdick:
А вот во Франции уже запретили на законодательном уровне.
Во многих странах ЕС гаджеты в школах запрещены местными властями.
Так что не надо делать из россиян идиотов.
mikac 19 сентября 2018 | 09:20
Дебилы, попробуй остановить волну ладошками.. удачи в безнадежном деле)))
rook76 19 сентября 2018 | 09:35
Модель образования надо менять, а не смартфоны запрещать.
pr22000 19 сентября 2018 | 09:43
В моё время дежурные по классу выгребали из парт скорлупу от семечек. Смартфоны в школе, это такая же зараза. Не могу представить ни одного довода в пользу использования смартфона на уроке.