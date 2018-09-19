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08:46, 19 сентября 2018

В России может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков

Создать ее должны к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика», на которую потратят за пять лет свыше двух триллионов рублей.

Как пишет газета «Ведомости», затраты на создание такой сети оцениваются в семьдесят три миллиарда рублей. Издание отмечает, что необходимые частоты для ее работы есть только у  Теле-2. Представитель компании сообщила, что она планирует участвовать в этом проекте.

Комментарии

26

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johnywalker 19 сентября 2018 | 08:51

А остальные сети отменят, в лучших северо-корейских традициях? Блин, чем дальше в лес, тем больше идиотов

pro_hanov 19 сентября 2018 | 08:54

johnywalker: Правильно отменят: нефига холопам болтать по телефону. Кирку и лопату в руки - и строить канал Москва-Пхеньян для обогащения Ротенбергов.

taglit 19 сентября 2018 | 09:14

pro_hanov: т.е. они уходят в подпольную сеть?
Как там у П.Григоренко - "В подполье можно встретить только крыс"...

vezdehod 19 сентября 2018 | 09:25

Холопы передут на "Голубиную связь", а отечественные производители будут выводить новые породы голубей.

protoukrop 19 сентября 2018 | 08:52

Миллиарды есть даже на такую ерунду, но не на деньги для пенсионеров.

stebinmaku 19 сентября 2018 | 08:54

С тарифными планами "Коррупционный", "Распильный", "Лёгкий откат"..

platonnekafrin 19 сентября 2018 | 08:57

А лучше потратить бюджет на отдельные камеры. В каждой телевизор, а перед ним толчок. И построить всё это в отделенной стране с названием "Россия б-я" ("бюрократическая", значит)

yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:58

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

alcatraz 19 сентября 2018 | 09:06

yulya_tsikina: Ватным патриотам Родины 50% скидка? Да?
Портянки налетай, для вас раздвинут ноги для куни с 50% скидкой.
Какая разница вам, что лизать...попы коррупционерам или писи путанам.
Вам не привыкать.

student_ru_ru 19 сентября 2018 | 09:01

Страну превратили в дурдом.

belovnikita 19 сентября 2018 | 09:03

student_ru_ru: эта "страна" всегда такой была

polsan 19 сентября 2018 | 09:03

В России может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков

.... их родственников, друзей и нужных людей )))
Возможно что именно эту сеть будут чаще всего взламывать, чтобы узнать, как там жизнь ?! )))

mikluho_m 19 сентября 2018 | 09:13

Им не только отдельную сеть, но и отдельную страну надо выделить.
Пусть друг у друга бабло сосут. По кругу.

mikac 19 сентября 2018 | 09:14

самое прикольное, что снова деньги в никуда, никто из заявленных ею пользоваться не будет,если не совсем дебил. Именно свои самые опасные конкуренты, так нафига переходить туда где тебя легче всего найти и послушать?)))))

fadey_erei 19 сентября 2018 | 09:34

mikac: /...свои самые опасные конкуренты, так нафига переходить туда где тебя... /
Их заставят, в приказном порядке. Похоже, прослушка будет тотальной - вдоль и поперек, по вертикали и горизонтали.
Хотя, разве запретят силовикам иметь личные номера других операторов и общаться "меж собой"..??

sergei_tn 19 сентября 2018 | 09:28

Своя полиция, охрана, армия, здравоохранение, судейская система у них есть.

Теперь вот сотовая связь своя, образование сделают запредельно платным и оно тоже сво станет.

Может им в Сибири за высоким забором свое государство создать, а мы уж как-нибудь без них.

ulagai 19 сентября 2018 | 09:30

Для чинуш и их псов есть спец жилье,магазины.кладбища,санатории,транспорт.А сети нет.

omichka 19 сентября 2018 | 09:31

Теле-2 - выдающаяся сеть. Если кто-то по нескольку раз кричит в телефон одну и ту же фразу - это Теле-2.

kunst54 19 сентября 2018 | 09:31

"Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью".

disdai 19 сентября 2018 | 09:32

Фактически, в нашей стране построено классическое сословное общество, в стиле XVIII-XIX века. И «высшие» сословия уже осознали свой статус и четко понимают, что разного рода институты, созданные для сословий низших (типа суда, прокуратуры и так далее) не имеют право даже касаться своими грязными руками представителей верхней части общества.(с)

Для каждого сословия своя сотовая сеть!

ly4_sveta 19 сентября 2018 | 09:33

А говорят, что в государстве денег нет. Путин даже
пенсионеров уже обобрал-ободрал, а тут опять такие
распилы предстоят для своих-родных-приятелей-друзей...

cromwel 19 сентября 2018 | 09:35

Золотов будет с о своей бандой по ней общатся и вызывать на дуэль
- эй ,братан внатуре, обратку получить слабо. Ща отбивную в натуре сделаю! Чисто конкретно...

ss2020 19 сентября 2018 | 09:35

пилите вова-шура пилите...!)))

ss2020 19 сентября 2018 | 09:38

вова-II застенчивый - спящая ячейка-имбицил олигофрении (запрещённой....)!))

a_111111 19 сентября 2018 | 09:56

То есть 450 Мгц?
А если их всех собрать компактно, то можно сильно сократить расходы...

(комментарий скрыт)

s011ma 19 сентября 2018 | 10:20

Для повышения секретности сеть будет проводная. За каждым чиновником и силовиком будет закреплён связист с катушкой кабеля. Кстати, это заодно решит вопрос трудоустройства пенсионеров и предпенсионеров.

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