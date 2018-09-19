В России может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков

Создать ее должны к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика», на которую потратят за пять лет свыше двух триллионов рублей.

Как пишет газета «Ведомости», затраты на создание такой сети оцениваются в семьдесят три миллиарда рублей. Издание отмечает, что необходимые частоты для ее работы есть только у Теле-2. Представитель компании сообщила, что она планирует участвовать в этом проекте.