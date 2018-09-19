В России может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков
Создать ее должны к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика», на которую потратят за пять лет свыше двух триллионов рублей.
Как пишет газета «Ведомости», затраты на создание такой сети оцениваются в семьдесят три миллиарда рублей. Издание отмечает, что необходимые частоты для ее работы есть только у Теле-2. Представитель компании сообщила, что она планирует участвовать в этом проекте.
Комментарии26
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johnywalker 19 сентября 2018 | 08:51
А остальные сети отменят, в лучших северо-корейских традициях? Блин, чем дальше в лес, тем больше идиотов
pro_hanov 19 сентября 2018 | 08:54
johnywalker: Правильно отменят: нефига холопам болтать по телефону. Кирку и лопату в руки - и строить канал Москва-Пхеньян для обогащения Ротенбергов.
taglit 19 сентября 2018 | 09:14
pro_hanov: т.е. они уходят в подпольную сеть?
Как там у П.Григоренко - "В подполье можно встретить только крыс"...
vezdehod 19 сентября 2018 | 09:25
Холопы передут на "Голубиную связь", а отечественные производители будут выводить новые породы голубей.
protoukrop 19 сентября 2018 | 08:52
Миллиарды есть даже на такую ерунду, но не на деньги для пенсионеров.
stebinmaku 19 сентября 2018 | 08:54
С тарифными планами "Коррупционный", "Распильный", "Лёгкий откат"..
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 08:57
А лучше потратить бюджет на отдельные камеры. В каждой телевизор, а перед ним толчок. И построить всё это в отделенной стране с названием "Россия б-я" ("бюрократическая", значит)
yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:58
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
alcatraz 19 сентября 2018 | 09:06
yulya_tsikina: Ватным патриотам Родины 50% скидка? Да?
Портянки налетай, для вас раздвинут ноги для куни с 50% скидкой.
Какая разница вам, что лизать...попы коррупционерам или писи путанам.
Вам не привыкать.
student_ru_ru 19 сентября 2018 | 09:01
Страну превратили в дурдом.
belovnikita 19 сентября 2018 | 09:03
student_ru_ru: эта "страна" всегда такой была
polsan 19 сентября 2018 | 09:03
В России может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков
.... их родственников, друзей и нужных людей )))
Возможно что именно эту сеть будут чаще всего взламывать, чтобы узнать, как там жизнь ?! )))
mikluho_m 19 сентября 2018 | 09:13
Им не только отдельную сеть, но и отдельную страну надо выделить.
Пусть друг у друга бабло сосут. По кругу.
mikac 19 сентября 2018 | 09:14
самое прикольное, что снова деньги в никуда, никто из заявленных ею пользоваться не будет,если не совсем дебил. Именно свои самые опасные конкуренты, так нафига переходить туда где тебя легче всего найти и послушать?)))))
fadey_erei 19 сентября 2018 | 09:34
mikac: /...свои самые опасные конкуренты, так нафига переходить туда где тебя... /
Их заставят, в приказном порядке. Похоже, прослушка будет тотальной - вдоль и поперек, по вертикали и горизонтали.
Хотя, разве запретят силовикам иметь личные номера других операторов и общаться "меж собой"..??
sergei_tn 19 сентября 2018 | 09:28
Своя полиция, охрана, армия, здравоохранение, судейская система у них есть.
Теперь вот сотовая связь своя, образование сделают запредельно платным и оно тоже сво станет.
Может им в Сибири за высоким забором свое государство создать, а мы уж как-нибудь без них.
ulagai 19 сентября 2018 | 09:30
Для чинуш и их псов есть спец жилье,магазины.кладбища,санатории,транспорт.А сети нет.
omichka 19 сентября 2018 | 09:31
Теле-2 - выдающаяся сеть. Если кто-то по нескольку раз кричит в телефон одну и ту же фразу - это Теле-2.
kunst54 19 сентября 2018 | 09:31
"Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью".
disdai 19 сентября 2018 | 09:32
Фактически, в нашей стране построено классическое сословное общество, в стиле XVIII-XIX века. И «высшие» сословия уже осознали свой статус и четко понимают, что разного рода институты, созданные для сословий низших (типа суда, прокуратуры и так далее) не имеют право даже касаться своими грязными руками представителей верхней части общества.(с)
Для каждого сословия своя сотовая сеть!
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 09:33
А говорят, что в государстве денег нет. Путин даже
пенсионеров уже обобрал-ободрал, а тут опять такие
распилы предстоят для своих-родных-приятелей-друзей...
cromwel 19 сентября 2018 | 09:35
Золотов будет с о своей бандой по ней общатся и вызывать на дуэль
- эй ,братан внатуре, обратку получить слабо. Ща отбивную в натуре сделаю! Чисто конкретно...
ss2020 19 сентября 2018 | 09:35
пилите вова-шура пилите...!)))
ss2020 19 сентября 2018 | 09:38
вова-II застенчивый - спящая ячейка-имбицил олигофрении (запрещённой....)!))
a_111111 19 сентября 2018 | 09:56
То есть 450 Мгц?
А если их всех собрать компактно, то можно сильно сократить расходы...
s011ma 19 сентября 2018 | 10:20
Для повышения секретности сеть будет проводная. За каждым чиновником и силовиком будет закреплён связист с катушкой кабеля. Кстати, это заодно решит вопрос трудоустройства пенсионеров и предпенсионеров.