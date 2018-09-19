Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах

Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В понедельник вечером сирийские ПВО по ошибке сбили российский Ил-20, на борту которого было 15 военных. В Минобороны России возложили вину на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь.

Президент Владимир Путин назвал инцидент «цепью трагических случайных обстоятельств».