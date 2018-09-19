Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах
Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
В понедельник вечером сирийские ПВО по ошибке сбили российский Ил-20, на борту которого было 15 военных. В Минобороны России возложили вину на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь.
Президент Владимир Путин назвал инцидент «цепью трагических случайных обстоятельств».
Комментарии72
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nodardum 19 сентября 2018 | 10:24
Война в Сирии = войне в Афганистане (1979 - 1989 гг) На те же грабли наступили.