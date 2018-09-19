Малайзия отказывается от планов строительства атомных электростанций
93-летний премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что в стране не смогут обеспечить безопасность ядерных отходов. Он также напомнил о негативном опыте использования АЭС в Чернобыле и Японии.
Предыдущий кабинет министров планировал построить к 2030 году не менее трех АЭС.
Комментарии1
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kottigr1 19 сентября 2018 | 08:46
АЭС давно показали себя не лучшим решением в энергетике. Будущее за возобновляемыми источниками.. К примеру в сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1 процента и эта доля уверенно растет с каждым годом. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях.