Китай в ближайшие пять лет потратит почти 15 миллиардов долларов на развитие цифровой экономики

Средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, интернетом вещей, облачными сервисами, умными городами и цифровым «Шелковым путем».

В России бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика», как стало известно на днях, составит больше двух триллионов рублей, что по нынешнему курсу примерно 31 миллиард долларов.