Китай в ближайшие пять лет потратит почти 15 миллиардов долларов на развитие цифровой экономики
Средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, интернетом вещей, облачными сервисами, умными городами и цифровым «Шелковым путем».
В России бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика», как стало известно на днях, составит больше двух триллионов рублей, что по нынешнему курсу примерно 31 миллиард долларов.
Комментарии1
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vladimir1967 19 сентября 2018 | 08:47
Только в Китае почти все пойдет в дело а у нас все разворуют.