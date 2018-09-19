Стали известны имена пострадавших в результате нового отравления в Солсбери
Как пишет британская газета «Сан», это 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из России Анна Шапиро.
Женщина, которая по данным газеты работает моделью, сама рассказала изданию, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина в одном из итальянских ресторанов. Пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому.
Газета «Сан» со ссылкой на источники пишет, что они могли отравиться стрихнином. Инцидент произошел в воскресенье. Полиция оцепила ресторан и окрестности, связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери не нашли.
Комментарии4
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arkadiy48 19 сентября 2018 | 08:41
Шо,снова рука Кремля...
taglit 19 сентября 2018 | 08:45
arkadiy48: По словам Анны Шапиро, в ресторане она заказала себе пиццу, а ее муж – блюдо из морского окуня с овощами и картофелем; супруги также выпили по бокалу белого вина. К концу ужина Алекс почувствовал себя плохо и сказал, что идет в туалет. Через 15 минут Анна, забеспокоившись, отправилась за ним и обнаружила мужа лежащим на полу возле раковины, с пеной у рта. Анна бросилась за помощью, подняла тревогу, и вскоре тоже потеряла сознание.
В настоящее время Алекс Кинг остается в больнице. Как пишет The Sun, он погружен в медикаментозную кому. Анна Шапиро в понедельник была выписана из больницы и доставлена в местную гостиницу, где она находится под охраной полиции.
По мнению источников издания в сфере безопасности, не исключено, что Кинг и Шапиро были отравлены стрихнином.
Анна Шапиро – уроженка Нижнего Новгорода. В 2006 году она получила израильское гражданство, а в 2008-м – переехала в Лондон, где вскоре стала встречаться с Алексом Кингом. Однако поженились они лишь летом 2018 года.
Анна Шапиро уверена, что за инцидентом стоит Россия и Владимир Путин. "Русские думают, что я – британская шпионка. Я знаю многих богатых бизнесменов в центре Лондона, у меня есть акцент, люди строят разные предположения обо мне. Но я публично отрекаюсь от Путина и страны, в которой жила моя семья", - заявила Анна Шапиро.
Она также сказала, что ее отец, генерал российской армии, покинул Россию после того, как ему неоднократно угрожали смертью по электронной почте и в соцсетях.
kara 19 сентября 2018 | 08:47
не плохой такой ресторан, стрихнинчика дает поесть.
может там какой то сумасшедший, который травит людей?
lager23 19 сентября 2018 | 08:52
Больше похоже на паранойю на почве мании преследования, возможно Шапиро нужен психиатр, но рекламу она себе сделала