Северная Корея пообещала демонтировать ракетный полигон и ядерные объекты

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время впервые посетит Сеул. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров глав Северной и Южной Корей.

Кроме того, стороны договорились о мерах по снижению рисков военных столкновений. Соглашение подписали министры обороны двух стран. В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

Для предотвращения столкновения самолетов предусматривается создание полетной зоны. Кроме того, стороны сократят количество пограничных постов.