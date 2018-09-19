Северная Корея пообещала демонтировать ракетный полигон и ядерные объекты
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время впервые посетит Сеул. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров глав Северной и Южной Корей.
Кроме того, стороны договорились о мерах по снижению рисков военных столкновений. Соглашение подписали министры обороны двух стран. В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.
Для предотвращения столкновения самолетов предусматривается создание полетной зоны. Кроме того, стороны сократят количество пограничных постов.
Комментарии1
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yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:42
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