В США снимут сериал на основе мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми
Производством займется CBS Television Studios, — сообщает издание Голливуд Репортер.
Книга Джеймса Коми была опубликована в апреле. Автор в ней критикует президента США Дональда Трампа, который его уволил с поста главы ФБР.
Комментарии2
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stebinmaku 19 сентября 2018 | 08:25
И в титрах будет "Снято на основе комиксов Коми"..
yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz