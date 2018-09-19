Главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, ее кандидатуру поддержал министр культуры Владимир Мединский.

Издание пишет о том, что Солоницына близка к Никите Михалкову, который в прошлом году раскритиковал руководство Фонда кино.

Газета отмечает, что эта организация выделяет ежегодно более трех миллиардов рублей на поддержку отечественных фильмов.