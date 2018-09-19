Главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына
Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, ее кандидатуру поддержал министр культуры Владимир Мединский.
Издание пишет о том, что Солоницына близка к Никите Михалкову, который в прошлом году раскритиковал руководство Фонда кино.
Газета отмечает, что эта организация выделяет ежегодно более трех миллиардов рублей на поддержку отечественных фильмов.
Комментарии2
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yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
volgin_iw 19 сентября 2018 | 08:42
Хорошо что не Солженицына