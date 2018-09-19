Пять человек погибли при столкновении двух автобусов в Воронежской области

Еще 14 госпитализированы.

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Дон». Один автобус стоял на обочине, второй врезался в него сзади. Как передает Интерфакс, оба следовали из Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.