Пять человек погибли при столкновении двух автобусов в Воронежской области
Еще 14 госпитализированы.
ДТП произошло накануне вечером на трассе «Дон». Один автобус стоял на обочине, второй врезался в него сзади. Как передает Интерфакс, оба следовали из Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.
Комментарии1
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yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:41
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