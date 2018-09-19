Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак протеста против итогов выборов
Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак протеста против итогов губернаторских выборов. Он заявил, что будет голодать до тех пор, пока протоколы на участках в крупных городах края не будут признаны сфальсифицированными, — передает «Интерфакс».
В воскресенье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал при подсчете голосов во втором туре, но в итоге неожиданно победил «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко.
Стороны обвинили друг друга в фальсификациях. Андрей Ищенко объявил голодовку, но завершил ее в тот же день.
Комментарии9
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rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 08:24
Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак протеста против итогов выборов...
Какая ещё голодовка, вы чего, в тюрьме что-ли? Призывайте всех граждан России, к всеобщей политической забастовке.
alcatraz 19 сентября 2018 | 08:25
Редакторы правильно опечатались, написав глодать.
Комуняк и его партия будут глодать( кость ) и глотать .
Им не привыкать.
drgonish 19 сентября 2018 | 08:30
alcatraz:
Хорошо, что сейчас капитализм. Даже не надо задумываться над значением слов, которые употребляешь.
tvitov66 19 сентября 2018 | 08:46
drgonish: капитализм это свободная конкуренция и равенство перед законом, так что сейчас махровый феодализм! Даже ты феодалу вылизываешь
vikwlad 19 сентября 2018 | 08:31
"Он заявил, что будет голодать до тех пор, пока протоколы на участках в крупных городах края не будут признаны сфальсифицированными"
Да хватит болтать-то. Часа через 2 нажрёшься до отвала, как твой обиженный однопартиец Ищенко.
vezdehod 19 сентября 2018 | 08:37
А разрешение у дедушки Зю спросил - может быть он не благословит на этот "подвиг"
drgonish 19 сентября 2018 | 08:27
Может лучше не подражать психопатам-то, а добиваться через прокуратуру?
yralez 19 сентября 2018 | 08:32
Так мягко сказано.......сфальсифицированы !
Типа, ошиблись немного.
А срока и штрафы огромные по уголовным статьям за такие дела .
Будут они ?
Никогда !
Основы путинизма незыблемы.
Хоть сдохни.
yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 08:40
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