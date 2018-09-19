Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак протеста против итогов выборов...

Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак протеста против итогов губернаторских выборов. Он заявил, что будет голодать до тех пор, пока протоколы на участках в крупных городах края не будут признаны сфальсифицированными, — передает «Интерфакс».

В воскресенье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал при подсчете голосов во втором туре, но в итоге неожиданно победил «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко.

Стороны обвинили друг друга в фальсификациях. Андрей Ищенко объявил голодовку, но завершил ее в тот же день.