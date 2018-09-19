В Петербурге пройдёт специальный показ незавершённых фильмов убитого в ЦАР режиссёра Александра Расторгуева
Будут представлены черновые варианты разных картин, рассказал «Эху Москвы» друг и коллега Расторгуева, режиссёр Павел Костомаров.
Бесплатный показ пройдёт вечером в книжном магазине «Порядок слов» на набережной реки Фонтанки.
Комментарии2
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neburzhui2 19 сентября 2018 | 08:10
А конец фильма покажут ?
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 08:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz