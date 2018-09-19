Трёхсторонняя контактная группа по Украине сегодня в Минске обсудит вопрос обмена пленными
Многие месяцы он остаётся одним из ключевых на переговорах, но результата пока нет.
Стороны конфликта на Украине согласно одному из пунктов мирного соглашения, подписанного в Минске, должны обменять пленных по формуле «всех на всех». С тех пор Киев и сепаратисты несколько раз проводили частичные обмены. Последний, самый масштабный, в конце прошлого года. Киев тогда вернул 73 человека и взамен передал самопровозглашённым республикам Донбасса более двухсот. Представители сторон подчеркивали: освобождение пленных не завершено. Но с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых людей достичь не удается. Украинская сторона добивается возвращения более 60ти человек, которые находятся в плену на территориях, неподконтрольных Киеву. В СБУ заявляют о готовности выдать более 230ти. Координатор ОБСЕ Тони Фриш на прошлой неделе посетил некоторых украинских пленных в Донбассе. После этого зампред Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в фейсбуке написала, что хуже всего ситуация в Луганске, где несколько украинских военных полностью изолированы. По мнению Геращенко, их пытают и прячут.
Обмена пленными в Донбассе до президентских выборов на Украине скорее всего не будет. Так считает официальный представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма. Это мнение разделяет и Ирина Геращенко.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 08:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz