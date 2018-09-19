Трёхсторонняя контактная группа по Украине сегодня в Минске обсудит вопрос обмена пленными

Многие месяцы он остаётся одним из ключевых на переговорах, но результата пока нет.

Стороны конфликта на Украине согласно одному из пунктов мирного соглашения, подписанного в Минске, должны обменять пленных по формуле «всех на всех». С тех пор Киев и сепаратисты несколько раз проводили частичные обмены. Последний, самый масштабный, в конце прошлого года. Киев тогда вернул 73 человека и взамен передал самопровозглашённым республикам Донбасса более двухсот. Представители сторон подчеркивали: освобождение пленных не завершено. Но с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых людей достичь не удается. Украинская сторона добивается возвращения более 60ти человек, которые находятся в плену на территориях, неподконтрольных Киеву. В СБУ заявляют о готовности выдать более 230ти. Координатор ОБСЕ Тони Фриш на прошлой неделе посетил некоторых украинских пленных в Донбассе. После этого зампред Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в фейсбуке написала, что хуже всего ситуация в Луганске, где несколько украинских военных полностью изолированы. По мнению Геращенко, их пытают и прячут.

Обмена пленными в Донбассе до президентских выборов на Украине скорее всего не будет. Так считает официальный представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма. Это мнение разделяет и Ирина Геращенко.