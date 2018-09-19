Жертвами аварии двух автобусов в Воронежской области стали, по данным МЧС, пять человек
Два десятка пострадали. ДТП произошло в Новоусманском районе. Один из автобусов стоял на обочине, когда в него врезался другой. Прокуратура и следователи начали проверку обстоятельств случившегося.
Комментарии1
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 08:12
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