Президентский совет по правам человека рассмотрит ситуацию с правами заключенных

Как сказал «Эху Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин, в последнее время количество сообщений о случаях насилия в учреждениях уголовно-исполнительной системы заметно возросло.

В то же время, вопрос о продолжающейся голодовке находящегося в тюрьме режиссера Олега Сенцова в повестке дня сегодняшнего заседания СПЧ, по словам Бабушкина, нет