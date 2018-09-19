Президентский совет по правам человека рассмотрит ситуацию с правами заключенных
Как сказал «Эху Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин, в последнее время количество сообщений о случаях насилия в учреждениях уголовно-исполнительной системы заметно возросло.
В то же время, вопрос о продолжающейся голодовке находящегося в тюрьме режиссера Олега Сенцова в повестке дня сегодняшнего заседания СПЧ, по словам Бабушкина, нет
Комментарии1
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 08:12
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