Российский МИД вызвал послов Швейцарии и Нидерландов в связи с обвинениями в адрес Москвы в шпионаже
На встрече с главой голландской дипмиссии Рене Джонс-Бос говорилось о недопустимости спекуляций в прессе с привлечением наиболее острых проблем международной политики. От посла Швейцарии Ива Росье потребовали разъяснений в связи с обвинениями в наращивании активности российских спецслужб в этой стране. Ранее в голландской прессе появились публикации о том, что в королевстве были задержаны двое сотрудников российских спецслужб. По сведениям швейцарских изданий, у них агентом российской разведки является каждый четвертый аккредитованный гражданин России.
Комментарии3
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 08:08
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
vezdehod 19 сентября 2018 | 08:39
"МИД уполномочен заявить"...Заявляйте.
stopkran1969 19 сентября 2018 | 08:13
Детки выросли, ну не хотят они в черноземье ловить вредителей на ВАЗе, уралвагонзаводе, сверлителей союзов. Им буржуйские ценности подавай!