Северная и Южная Кореи договорились о конкретных шагах по снижению напряженности между странами

В соглашениях, подписанных в ходе саммита в Пхеньяне, в частности идет речь о полной денуклеаризации полуострова.

«Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира», — заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на совместной пресс-конференции по итогам саммита. В ходе переговоров на высшем уровне удалось прийти к договоренностям по ряду принципиальных вопросов. Так КНДР согласилась полностью закрыть экспериментальный ядерный реактор в центре Йонбен. А демилитаризованная зона, разделяющая две страны, должна стать зоной мира. В частности будут демонтированы свыше 10 приграничных постов, также в этих районах не будут проводиться военные полеты, масштабные артиллерийские стрельбы и учения. И уже в этом году должны начаться работы по соединению железных и автомобильных дорог двух стран. Южная Корея и КНДР также договорились о создании комитета, в который войдут представители военного командования двух стран. Кроме того, они намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направить единые команды на Игры 2020 года в Токио.

Пятый в истории межкоррейский саммит начался в Пхеньяне накануне и завершится завтра. Напомню, что в этом году лидеры двух стран уже дважды встречались для проведения переговоров.