Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США
Президент республики Анджей Дуда сказал главе Белого дома Дональду Трампу, что считает такое решение единственной гарантией безопасности его страны против российской агрессии. Он обвинил Москву в том, что та годами наращивала свое военное присутствие в регионе.
Трамп подтвердил, что Вашингтон рассматривает запрос Варшавы. Он добавил, что разделяет озабоченность польского президента по поводу российской агрессии. Сейчас американские военнослужащие находятся в Польше на временной основе.
Комментарии3
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neyexo 19 сентября 2018 | 07:55
Лишь бы успели эвакуироваться, в случае чего. И прихватить с собой Дуду
(как из Сайгона)
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:55
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
putin_itogy 19 сентября 2018 | 07:57
Правильное решение: Жителям согласиться открыть у себя в подъезде боксёрскую секцию.
В районе где появился гопник-беспредельщик.
Это гарантия, что в скором времени, весёлые ребята спортсмены,
гопнику разобьют сапатку,
а гопник, не мирным жителям подъезда..