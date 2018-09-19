Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз
Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз, стоящих перед США
Об этом сообщил во вторник телеканал «Фокс ньюс», которому удалось ознакомиться с выдержками из готовящегося к публикации документа.
По данным телеканала, в стратегии утверждается, что США сталкиваются с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности». Как говорится в документе, США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», сообщает «Фокс ньюс».
Комментарии2
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:56
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neburzhui2 19 сентября 2018 | 07:56
Уважают наших программистов. Похвально. :-))