Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз, стоящих перед США

Об этом сообщил во вторник телеканал «Фокс ньюс», которому удалось ознакомиться с выдержками из готовящегося к публикации документа.

По данным телеканала, в стратегии утверждается, что США сталкиваются с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности». Как говорится в документе, США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», сообщает «Фокс ньюс».