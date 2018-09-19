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07:45, 19 сентября 2018

Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз

Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз, стоящих перед США

Об этом сообщил во вторник телеканал «Фокс ньюс», которому удалось ознакомиться с  выдержками из готовящегося к публикации документа.

По данным телеканала, в стратегии утверждается, что США сталкиваются с  «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности». Как говорится в документе, США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с  Китаем и Россией», сообщает «Фокс ньюс».

Комментарии

2

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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:56

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

neburzhui2 19 сентября 2018 | 07:56

Уважают наших программистов. Похвально. :-))

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